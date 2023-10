Abascal rechaza que exista desviación de fondos públicos de Vox a Disenso y defiende su financiación: "De desvío nada"

Defiende que ETA fue "indultada" y advierte del riesgo de "islacomunización" de España y Europa

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha negado la desviación de fondos públicos de su partido al 'think tank' Disenso, el cual preside, asegurando que la fundación no solo está "auditada por una auditoría independiente", sino que está financiada con fondos privados.

"De desvío nada. El partido decide anualmente dar una cantidad a la fundación para cumplir con sus objetivos. Una fundación es un patrimonio asociado a un fin", ha asegurado el presidente de Vox durante su intervención en el II foro económico Ok Líderes, donde ha indicado que el propósito de Disenso es dar "la batalla cultural" a las ideas socialistas y comunistas en España y en el mundo.

Abascal ha defendido que Vox tiene una financiación pública y también financiación también privada a través de sus socios. Y que, como hacen otros partidos, Vox decide en qué emplea esos fondos: "El PSOE tiene la Fundación Pablo Iglesias, y Disenso es una fundación asociada a Vox, que tiene el mismo presidente o el mismo tesorero".

"Dicen que hemos desviado siete millones, pero desviar es mentira", ha añadido Abascal, reivindicado que si pudieran en lugar de 7 serían 77 millones de euros. "Estamos absolutamente orgullosos, absolutamente decididos, absolutamente tranquilos", ha zanjado.

ETA NO FUE "DERROTADA", SINO "INDULTADA"

Preguntado por su opinión del encuentro que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo hace dos semanas con los portavoces en el Congreso y en el Senado de EH Bildu de cara a su investidura, Abascal ha considerado que es "una traición a los españoles" y al sufrimiento de la sociedad, entre los que incluye a socialistas asesinados por la banda terrorista ETA.

Abascal ha traído al presente la "persecución" que él y su familia sufrieron por su actividad política por ETA, la cual "no tiene parangón". De manera más reciente, tal y como ha relatado el presidente de Vox, el negocio que tiene su familia en Amurrio (Álava) ha vuelto a ser "atacada y apedreada".

"El miedo (en el País Vasco) permanece incluso cuando la mafia deja de matar. De hecho, a la mafia no le hace falta matar, porque el miedo sigue", ha añadido, asegurando que ETA no fue derrotada sino que "ha sido indultada" y "rehabilitada" como lo fueron también "quienes dieron el golpe separatista en Cataluña".

SÁNCHEZ, "SALVO MATAR, NO PUEDE HACER COSA PEOR"

Por otra parte, el líder de Vox ha acusado nuevamente a Sánchez de llevar a cabo "un acto de corrupción" al amnistiar a "otro político a cambio de sus votos para mantenerse al poder", incidiendo en que no hay nada más grave que pueda acometer un político.

"Yo no tengo ninguna duda de que no hay un acto de corrupción mayor, deberíamos repetírnoslo" ha detallado Abascal, sosteniendo que un político, "salvo matar", "no puede hacer cosas peores".

En este sentido, ha augurado que "están las cosas como están" y que el Tribunal Constitucional "está asaltado" por el PSOE como está haciendo con "todas las instituciones" "¿Se le podrá hacer pagar y asumir las consecuencias de lo que está haciendo? Pues tengo serias dudas", ha añadido.

INMIGRACIÓN ILEGAL Y DEFENSA DE HAMÁS

Sobre la gestión que el Gobierno está llevando a cabo con la llegada de migrantes a las costas españolas, Abascal ha ironizado con que el Ejecutivo "se ve obligado" a gestionar "lo que provoca".

En su opinión, "lo que habría que hacer" para impedir la llegada de migrantes es "hacerlo todo" para terminar "con el efecto llamada" desde la "convicción absoluta" de que las primeras víctimas de la "inmigración ilegal y masiva" son los propios migrantes, que son engañados con una "falsa esperanza".

En segundo lugar, ha indicado que las víctimas también son los españoles y los europeos, que ven "la degradación de los servicios públicos, de los servicios sociales y sanitarios", así como que los barrios humildes sufren "problemas de integración" y de proliferación de crímenes "como las violaciones en manada",

Cuestionado sobre el presunto "apoyo" de los partidos de izquierda a la organización terrorista Hamás, Abascal se ha mostrado sorprendido por lo que ha calificado como "islacomunización". "Me sale una mueca de risa porque si los tuviéramos aquí, los primeros con los que acababan eran con ellos".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a "saber" lo que el "imaginario islamista fundamentalista" está haciendo Israel, ya que si no se hace nada podría llegar el día que haya una "Europa islamizada" que acabará con la libertad y "con todo eso" que la izquierda defiende.

"VOX NO ES PODEMOS NI CIUDADANOS"

Abascal ha rechazado la opinión de quienes afirman que Vox está en horas bajas y ha reivindicado que su partido "no es Podemos" y tampoco es "Ciudadanos", ya que responde "a un gran malestar" por la "destrucción de las clases medias" con la "complicidad de la izquierda que decía defender a los trabajadores".

"Hoy vemos cómo los trabajadores en Suecia, en Italia, en Francia, votan opciones de derecha y a lo que algunos llaman extrema derecha, claro, y España no va a ser distinta", ha dicho, advirtiendo de que los integrantes de Vox están dispuestos "a pelear hasta el final" y que sus rivales tendrán que "emplearse" mucho más a fondo para que se retiren de la política.

"Vox no es Podemos, a Vox le mueve el amor a España y a Podemos le mueve el odio, no son fuerzas equiparables. Y Vox no es Ciudadanos. Ciudadanos era una moda. Vox responde a movimientos de fondo de la sociedad española y de las sociedades occidentales. Responde a convicciones muy profundas", ha zanjado.