Abascal reconoce sentirse "alejado" de las políticas de Feijóo y avisa de que nunca habrá un Gobierno con Vox y PNV

Acompañado por María San Gil, explica que tiene "la mano tendida" al PP para formar una alternativa a Sánchez, pero "con firmeza"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este martes sentirse "alejado" de las políticas y declaraciones públicas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha dejado claro que nunca podrá haber un Gobierno en el Palacio de la Moncloa que cuente con el apoyo simultáneo de Vox y del PNV.

Abascal ha participado en una charla en la Universidad CEU San Pablo moderada por la exdirigente del Partido Popular María San Gil, que ha aplaudido muchas de sus propuestas y le ha presentado como una "gran esperanza" para España.

En este contexto, el líder de Vox ha explicado los motivos que condujeron a su marcha del PP, entre los ha señalado las reformas estatutarias o su postura respecto a las víctimas de ETA, y ha criticado numerosas políticas del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

En cuanto al actual líder de los 'populares' ha reconocido que no le conoce personalmente ni ha hablado nunca con él, por lo que se mantiene la espera de poder conocer "qué quiere hacer con España" cuando tengan oportunidad de mantener una reunión.

De momento, ha reconocido que se siente "un poco alejado" de sus políticas y declaraciones públicas y ha señalado directamente a la política lingüística de Feijóo y su lema de "bilingüismo cordial". "Entiendo que Feijóo esté incómodo con este debate habida cuenta de la política lingüística que él ha aplicado en Galicia", ha deslizado.

En cualquier caso, se ha mostrado "convencido" de que podrán hablar "con normalidad" aunque no lleguen a ser amigos o ni siquiera a llevarse bien. "Pero eso no es lo importante", ha incidido subrayando que lo capital es ofrecer a los españoles una alternativa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Así, Abascal ha subrayado la necesidad de presentar una alternativa y no una mera alternancia en el poder y ha dicho que eso será más fácil si Vox cuenta con votos suficientes para poder condicionar las políticas de los 'populares' o incluso ser ellos primera fuerza. "Ahora no parece en las encuestas pero no tiramos la toalla", ha garantizado.

"Estoy muy esperanzado, creo que los españoles tienen un gran deseo de cambio", ha dicho con la "mano tendida" al PP, eso sí, "desde la firmeza y convicciones para que exista una alternativa, no un simple relevo".

En este punto, ha avisado de que nunca podrá haber en el Palacio de la Moncloa un Gobierno que cuente con el apoyo simultáneo de Vox y del PNV. Y ha explicado que se trata de un postulado incluido incluso en los estatutos de Vox, que prohíben cualquier pacto con partidos "separatistas".

"Ahora quieren acercarse al PNV. Pero con el PNV no se puede hacer un Gobierno en España, y sobre todo no se puede hacer con el PNV y con Vox, eso es incompatible", ha avisado a Feijóo.

PEDRO SÁNCHEZ, PSICÓPATA

En cuanto al liderazgo, tema de la conferencia, ha defendido que para un líder debe tener principios. Y por eso considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es un líder. "Puede tener poder, inteligencia, pero un líder sin principios no un líder. Un líder sin principios que solo aspira al poder es un psicópata", ha dicho entre aplausos de los asistentes.

Además, ha explicado que a su juicio el líder de una organización debe ser una persona querida y respetada que base en el respeto la relación con sus subordinados.