Abascal reivindica el voto a Vox como el único "útil" frente al PP: "Apostar por Feijóo es jugar a la ruleta rusa"

Critica la ausencia del líder 'popular' en el debate, mientras Díaz hizo de "bulldog" y Sánchez de "monaguillo"

MURCIA, 20 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox y candidato a las elecciones generales de este domingo, Santiago Abascal, ha reivindicado este jueves en la recta final de campaña el voto a Vox como "el único que garantiza la alternativa"; frente a los llamamientos al voto útil del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo.

En un multitudinario mitin en Murcia, Abascal ha alertado a los votantes de que apostar por Feijóo este domingo es "abrir una cajita sorpresa" o "jugar a la ruleta rusa". "No sabemos qué va a hacer o con quién va a pactar", ha avisado recordando sus ofertas al PSOE o los pactos autonómicos con el PRC en Cantabria o con Coalición Canaria en el Archipiélago, además de la falta de acuerdo en Murcia para la formación de un Gobierno de coalición.

Abascal ha situado a Feijóo como "una amenaza a la alternativa" y ha insistido en que el voto a Vox es el único "seguro" que garantiza "un cambio de rumbo". "El voto a Vox es el único que garantiza la defensa de la soberanía y la defensa de la Constitución", ha ahondado.

El líder de Vox también ha cargado contra Feijóo por su ausencia en el debate de candidatos; pero además ha criticado el reparto de papeles de Yolanda Díaz y de Pedro Sánchez, con el que la primera hizo "de bulldog" mientras que al líder socialista "le faltó vestirse de monaguillo".

Un día después de participar en el debate organizado por RTVE, Abascal ha reivindicado que su enfrentamiento con Sánchez y Díaz le dio la oportunidad de que "solo Vox se atreve a un verdadero cambio de rumbo" en España.

"Otros no se atreven, dicen que quieren echarles pero les ofrecen pactos", ha criticado en referencia al Partido Popular. De hecho, ha recordado que los 'populares' no apoyaron ninguna de las dos mociones de censura que Vox ha presentado durante la legislatura. "Y en la tercera moción de censura de Vox ayer en RTVE, el PP no comparece", ha afeado a Núñez Feijóo.

Abascal ha dicho ante los miles de simpatizantes congregados en Murcia que no sabe si Feijóo decidió no debatir para evitar aparecer junto a Vox o porque se iba a visibilizar que los 'populares' son "incapaces" de discutir con el PSOE.

Así, ha vuelto a criticar a Feijóo por sus ofertas a Sánchez para que gobierne el partido más votado o los cinco pactos de Estado que pidió firmar al PSOE. "Quiere derogar el sanchismo pactando con el sanchismo", ha insistido.

Frente a esto, Abascal ha celebrado haber tenido oportunidad en el debate de enfrentarse al Gobierno "en pleno" y ha ironizado con la complicidad entre Sánchez y Díaz. Según ha asegurado, "cuando empezaron con aquello de Pedro y Yoli", estuvo a punto de ofrecerles que se quedaran solos para poder "hablar de sus cosas".

En cualquier caso, ha reconocido que este debate no era una tarea "fácil", pero ha asegurado que lo hace con el aliento del respaldo ciudadanos y la defensa de "valores profundos" y ha celebrado haber tenido oportunidad de exponer algunas de las principales reivindicaciones de su partido.

Mientras, ha censurado que a Sánchez "le faltó el traje de monaguillo" a la vez que Díaz "hacía de bulldog". En este sentido, ha alertado de que Díaz, "por mucho que se vista de Armani", es una persona "con posiciones contrarias a la libertad".