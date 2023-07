Abascal respalda la cancelación a revistas en catalán en Borriana (Castellón)

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respaldado este viernes la decisión tomada por el Ayuntamiento de Borriana, en Castellón, de cancelar la suscripción a una serie de revistas en catalán. "Estamos oponiéndonos al imperialismo catalán", ha proclamado.

En un acto de campaña celebrado en Palma de Mallorca, Abascal ha reivindicado la importancia del acuerdo en materia lingüística adoptado con el PP para el Gobierno balear. "Os imponen la lengua del vecino de al lado, no la vuestra", ha denunciado.

En este contexto, ha recordado el caso de Borriana, donde el concejal de Cultura, Jesús Albiol (Vox), ha anulado la suscripción del consistorio a las revistas 'Camacuc', 'Cavall Fort', 'El Temps', 'Enderrock' y 'Llengua Nacional'.

"Estamos defendiendo la identidad de los castellonenses y la identidad común. Y estamos defendiendo la lengua nacional y la lengua regional", ha explicado en contra de un "imperialismo catalán" que a denunciado que "pretende acabar con las libertades no solo en Cataluña" sino también en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares.

Abascal ha apuntado también el "escándalo" que provocan las decisiones de Vox en materia de cultura. "Solo faltaba que tuviéramos que asumir los programas culturales de la izquierda", ha respaldado dejando claro que Vox hará "lo que le parezca" en cultura, "no lo que le parezca a la izquierda".

"Nosotros vamos a defender lo que nos parezca y creemos que responde a los intereses de los españoles y los gustos de los españoles", ha insistido ante la polémica por determinados vetos en ayuntamientos donde está Vox.

PINTADAS CONTRA CAMPOS "NO SON INOCENTES"

Abascal ha aprovechado además su presencia en Palma para condenar las pintadas con amenazas realizadas en las inmediaciones del domicilio del candidato de Vox al Congreso por Mallorca, Jorge Campos.

"Yo he conocido esas pintadas y esas pintadas no son inocentes, no se les puede restar importancia", ha reivindicado denunciando que las hacen "los mismo" que un 13 de julio de 1936 "justificaron" el asesinato de Leopoldo Calvo Sotelo. "Y todas ellas son víctimas del odio socialista y del odio separatista", ha aseverado.