Abascal reta al PP a apoyar la ilegalización de Bildu: "Es muy fácil decir una cosa en los mítines y votar otra"

Acusa a Feijóo de preferir pactar con el PNV a hacerlo con Vox y le pregunta cómo sumarán mayoría

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este lunes al Partido Popular a votar a favor de la ilegalización de EH Bildu en el Congreso de los Diputados. "Es muy fácil decir una cosa en los mítines y votar otra en el Parlamento", ha acusado al presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.

En un acto electoral en Santander, Abascal ha reconocido estar "cansado" de ver cómo los dirigentes del PP "se rascan las vestiduras" con la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu pero, en cambio, haberse opuesto en las Cortes Generales cuando se ha instado a su ilegalización.

Según ha recordado, ya lo pidió UPyD en 2012 y los 'populares' votaron en contra, igual que hicieron cuando Vox instó esta legislatura a la ilegalización de todos los partidos separatistas. Ahora, los de Abascal han vuelto a presentar una iniciativa para iniciar los trámites que permitan eliminar a EH Bildu de la lista de partidos políticos.

"Es una buena prueba de fuego, a ver qué hace entonces el Partido Popular --ha subrayado Abascal después de que Feijóo haya pedido este lunes al Gobierno que active a la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra Bildu--. Es muy fácil decir una cosa en los mítines y votar otra en el Parlamento".

Para el líder de Vox, el PP es "la España de perfil" porque "no se oponen a nada" y están simplemente "esperando a que pase el tiempo" para "ponerse ellos donde está Pedro Sánchez". "No son una alternativa, no se puede confiar en ellos, no son garantía de cambiar", ha lamentado.

De hecho, ha acusado a los 'populares' de ser "cómplices" de las políticas del Gobierno en materias como inmigración, política energética, la aplicación de la Agenda 2030 o incluso "el trato a los separatistas", ya que ha denunciado que el PP está "cortejando" al PNV y prefiere pactar con ellos que con Vox. "No sé cómo van a sumar, de ninguna manera", ha avisado.

Tampoco entiende Abascal la propuesta de Feijóo de que gobierne la lista más votada. Esto, ha avisado, solo puede hacerse "a través de un acuerdo con el PSOE" y supone "una traición y un abandono a millones de españoles que están viendo las esperanzas tiradas por el suelo".

SÁNCHEZ, "DESESPERADO EN MODO CHAVISTA"

En este marco, ha cargado también contra Pedro Sánchez, a quien incluso ha llamado "indecente" después de que él sostuviera que las listas electorales de Bildu podían ser legales pero no decentes. "Lo que no es decente es mentir a los españoles, sacar a violadores a la calle o pactar con terroristas", ha denunciado Abascal.

A su juicio, los socialistas están "tan desesperados" que "se han puesto en modo chavista o castrista" anunciando en campaña medidas para los jóvenes o los jubilados, en vez de mejorar las condiciones de todos los ciudadanos. "Es una vergüenza, un insulto y hay que echarle en cuanto podamos y como sea", ha pedido.