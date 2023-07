Abascal sostiene que los homosexuales "no son discriminados" en España, Polonia ni Hungría

Sobre Vox en inmigración: "Como una familia que en primer lugar protege a los suyos y después, si puede ayudar a los otros, lo hace"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sostenido este miércoles que "hoy los homosexuales no son discriminados en España", igual que tampoco lo son a su juicio en Polonia ni en Hungría. En cambio, ha denunciado que sí lo son en zonas de Francia como las que vivieron los altercados de hace dos semanas.

En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, Abascal ha reivindicado la defensa de su partido de la igualdad más allá del sexo u orientación sexual y ha denunciado que la bandera LGTBI es "ideológica" y por tanto no debe colgar de los balcones de instituciones públicas.

Es más, ha recordado que así lo estipuló una sentencia del Tribunal Supremo, que dictó que solo las banderas oficiales deben ondear en los edificios públicos. "Imagine que ganamos nosotros con mayoría y ponemos la bandera de la Federación de cazadores. Y otro del PACMA. Las instituciones deben ser neutrales", ha planteado.

Abascal ha insistido en que la bandera LGTBI "no representa a todos los homosexuales", sino solo a aquellos "de una determinada tendencia y que forman parte de un lobby, y ha reivindicado que la bandera de España es la que une a todos los españoles, "independientemente de dónde vivan, del sexo que tengan o de la orientación sexual que tengan".

En este contexto, ha sostenido que "hoy los homosexuales no son discriminados en España". Y, en cambio, donde "sí padecen riesgo y pueden padecer discriminación es en algunas áreas de Europa donde un determinado tipo de inmigración no les acepta". "Pero no son discriminados en España, ni tienen problemas en Polonia, ni tienen problemas en Hungría. Tienen problemas por ejemplo en la Francia de hace un par de semanas", ha sostenido.

Por ello, ha pedido una inmigración "legal y ordenada" y que además España pueda decidir "qué tipo de inmigración" desea, distinguiendo entre los procedentes de América Latina, con los que comparte lengua y cultura, y los de otros países en los que "se cree que la mujer es un ser inferior y no se concibe una separación entre el hecho religioso y el hecho político".

Abascal a negado que sus planteamientos sean xenófobos y ha reivindicado que son compartido por la mayoría de los ciudadanos con independencia del partido al que votan. "Nosotros pedimos el voto a los españoles y lo que proponemos es ayudar a los españoles", ha dejado claro explicando que su postura sobre la inmigración está asentada "en el sentido común".

De esta manera, ha planteado una comparativa para explicar su postura: "Es igual que una familia que en primer lugar protege a los suyos y después si puede ayudar a los otros lo hace". "Yo creo que los españoles están viviendo en un momento de grave crisis. Y por lo tanto plantear que estamos obligados a acoger a personas en peor situación económica que nosotros, que proceden de otros países y que entran ilegalmente, pues realmente es algo que nosotros no aceptamos", ha explicado.

El líder de Vox apuesta por una inmigración "en función de las necesidades de la capacidad de adaptación", una postura que ha reivindicado que "No es por odio a los de fuera" sino "por amor a los de dentro".

A su juicio, los inmigrantes llegan a España convocados por "la desesperación" y "la confusión", por lo que su reproche se dirige a "los políticos progres" que promueven "el efecto llamada" y "las mafias de tráfico de personas".