Abascal urge a devolver a sus países a menores "secuestrados" y buscará "alianzas" en Europa en defensa de sus fronteras

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha defendido este domingo que "lo más solidario en estos momentos es devolver" a sus países de origen "a los niños secuestrados" que han llegado esta semana a Ceuta procedentes de Marruecos, para que regresen "con sus padres, y colocar a Marruecos en una situación imposible ante la comunidad internacional", y ha anunciado que Vox va a visitar varios países de Europa en búsqueda de "alianzas estratégicas" para "defender las fronteras" del continente.

En una concentración ante la fachada principal del Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, que ha congregado a varios cientos de personas portando banderas de España y que han recibido a Abascal a gritos de "presidente", el líder nacional de Vox ha defendido que su partido "va a liderar en Europa esta batalla en defensa de nuestras fronteras".

Así, Abascal ha avanzado que "la semana que viene visitaremos varios países de Europa para buscar alianzas estratégicas en la defensa de nuestras fronteras frente a la rendición de Bruselas".

En el acto, en el que también ha intervenido la portavoz nacional de Vox, Patricia Rueda, Abascal ha insistido en señalar que "no hay una postura más humanitaria que devolver a los asaltantes" de fronteras, "especialmente a los menores, a su país", y ha llamado a "acabar con las ONG cómplices de las mafias que están condenando a la muerte a muchísimas personas".

"Hay que combatir a los gobiernos que están tratando de sustituir a su propia población", y "acabar con el secuestro de menores y devolverlos a sus países con sus padres", ha enfatizado el líder de Vox, que no se ha referido en su intervención al anuncio que realizó esta semana el portavoz del partido en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a trece menores migrantes procedentes de Ceuta, acerca de que Vox no apoyará iniciativa o proyecto procedente del Gobierno autonómico de PP-A y Ciudadanos (Cs) que no lleve su firma o que no esté vinculado con los acuerdos de investidura, presupuestarios o el relativo a los tributos cedidos a la comunidad.

