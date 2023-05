Abascal (Vox) critica las políticas forestales que hacen que "los incendios no se propaguen por casualidad"

El candidato a la Presidencia de la Junta, Ángel Pelayo, asegura que el 28 de mayo es el día de las "decisiones irreversibles"

CÁCERES, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado esta tarde en Cáceres las políticas forestales y de montes porque "los incendios no pasan por casualidad" y "no se propagan por casualidad", sino como consecuencia de "políticas concretas que tienen que ver con el abandono del campo y, en muchas ocasiones, con intereses espurios de grandes empresas".

"No sabemos cuál es el motivo del incendio en esta ocasión pero sí sabemos los motivos de la propagación", ha dicho en alusión a la falta de limpieza de los montes y la dejadez de los bosques que facilitan la propagación de fuegos como el de las comarcas cacereñas de Las Hurdes y Sierra de Gata.

Abascal cree que "acusarán" a Vox de "aprovechar" la catástrofe del incendio en el norte de Cáceres por no haber suspendido el acto de campaña, como han hecho otros partidos "que se muestran compungidos pero van a allí, se hacen una foto, y al día siguiente en cuanto el incendio desaparece de las noticias, no cambian ni una sola de las políticas que ocasiones y propagan los incendios". "Nosotros no estamos para fotitos", ha sentenciado.

El presidente de Vox ha participado esta tarde en un mitin en Cáceres en el parque Padre Pacífico donde ha reunido a unas 500 personas. Se trata del segundo acto del presidente de la formación en Extremadura que ya visitó Badajoz a finales de abril para apoyar las candidaturas de su formación, que podría entrar en la Asamblea de Extremadura, según las últimas encuestas, y aumentar su presencia en los ayuntamientos de la región.

En la capital cacereña ha asegurado que la única manera de "echar a la izquierda" es que Vox sea una alternativa para "cambiar todas sus políticas" y "limpiar las porquerías que han dejado" al aplicar una política "presidida por la mentira y la trampa".

En ese sentido, ha indicado que los extremeños han vivido durante estos cuarenta años "en una ruina y miseria" y por eso hay que conseguir cambiar el gobierno socialista de la Junta de Extremadura porque "Vara y Sánchez son lo mismo" y "están dispuestos a decir una cosa y la contraria según convenga" y "a pactar con una banda de criminales que decidan los designios del Estado".

Una política de "mentira" que también hace el PP porque cuando hablan del agua "dicen una cosa en Murcia y la contraria en Aragón" y cuando "hay una polémica con Bildu, Feijóo dice una cosa y Ayuso la contraria". "Cuando se habla de la defensa de la lengua española, el PP impide la escolarización en español en Valencia pero tienen una oficina para la defensa del español en la Comunidad de Madrid donde nadie persigue el español", ha ironizado.

En clave regional, ha dicho que el PP "ha sido absolutamente impotente para expulsar a la izquierda de Extremadura" porque gobernó "con los comunistas" pero no cambió nada y a los cuatro años volvió a ganar el PSOE.

"Y ahora imponen unas exigencias para dialogar pero lo más grave que la cobardía es la mentira porque están dispuestos a decir una cosa el lunes y otra el viernes", ha reprochado, al tiempo que ha defendido la "verdad" que ofrece Vox sobre los problemas de la gente que "no son las tonterías que enseñan a los niños", sino el acceso a una vivienda y un trabajo para formar una familia. "Eso es lo que el PSOE lleva destruyendo cuarenta años aunque ahora lo prometen todo hasta que metan la papeleta en la urna", ha asegurado.

Abascal ha sacado pecho por haber abierto debates "prohibidos" como la inmigración ilegal, los pactos con separatistas, la ilegalización de Bildu... "nadie hablaría de eso si Vox no existiese".

"Esos debates habían desaparecido de la vida pública" con "una dictadura progre" que ha "demonizado" a los que piensan como Vox pero "no vamos a permitir que esos debates se cierren nunca". "Nosotros pretendemos hacer lo que decimos", ha dicho Abascal, que se ha comprometido a "no decepcionar" a sus votantes porque sería "defraudarse a sí mismo".

Respecto a la ocupación de viviendas ha reprochado que "ahora quieran ilegalizar" las empresas desocupas cuando el Gobierno no hace nada para devolver las viviendas a sus propietarios. "En la España de los socialistas se ha destruido todo lo importante", ha resaltado, Abascal que ha indicado que "será muy difícil devolver a España su dignidad y a los españoles su libertad".

Antes de Abascal ha tomado la palabra el candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Ángel Pelayo, que también se ha referido al incendio "provocado" de Las Hurdes y la Sierra de Gata que ha calificado de "catástrofe" y que ha dejado una situación "dantesca", ha dicho, al tiempo que ha criticado al Gobierno regional por su política forestal y su falta de previsión de limpieza y vigilancia de montes.

"No aprendemos", ha subrayado, mientras ha adelantado que Vox "estará sobre el terreno" y que si llega al Gobierno regional "va a proveer medios para que la zona afectada se vea repoblada", ha dicho Pelayo, que ha pedido un aplauso para todos los vecinos y efectivos que luchan contra el incendio.

"AHORA O NUNCA"

En clave electoral, Pelayo ha dicho que el 28 de mayo es el día de las "decisiones irreversibles" porque es "ahora o nunca", ya que "la permanencia de Vara truncaría la esperanza de la mayoría de los extremeños". "Para echarlos hay que ser beligerantes... y con quienes nos han llevado a esta situación, no se pacta", ha recalcado.

"A Vox le vamos a dar entre todos la posibilidad de decidir el 28 de mayo", ha aseverado el candidato, que ha insistido en que no dará su apoyo a quien "no esté dispuesto a derogar tanto inconformismo". "Nuestra línea roja es la verdad", ha subrayado. "Se acabó el abuso y vivir del cuento", ha sentenciado Pelayo que ha concluido en que "Vox va a levantar esta pesada losa que tenemos encima".

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Cáceres, Eduardo Gutiérrez, ha comenzado su intervención mandado un mensaje de solidaridad a los afectados por el incendio de las comarcas de Hurdes y Sierra de Gata, para continuar diciendo que cuando Vox entre en el ayuntamiento "defenderá lo nuestro" y "cuidará la ciudad" en todos los ámbitos como el impulso a la economía local, ayudas a las familias y a los jóvenes.

En el acto ha participado también el cabeza de lista a la Asamblea de Extremadura por la provincia de Cáceres, Óscar Fernández, que ha agradecido al equipo de Vox el trabajo "titánico" que ha hecho estos cuatro años de legislatura para conseguir entrar en las instituciones.