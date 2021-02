La Abogacía Española lanza con CaixaBank y CTI Soluciones una plataforma de contratación y pagos 'online'

Destaca que "permitirá a los abogados enviar y alcanzar acuerdos sin salir de sus oficinas"

El Consejo General de la Abogacía Española ha presentado este miércoles la plataforma pagoscertificados.com, un sistema de contratación y pagos 'online' desarrollado junto a CaixaBank y CTI Soluciones que permite cerrar acuerdos extrajudiciales y judiciales y efectuar pagos asociados a dichos contratos en menos de 72 horas con plena garantía jurídica.

Pagoscertificados.com es una herramienta que "aporta inmediatez y seguridad a la hora de alcanzar y formalizar acuerdos judiciales o extrajudiciales de pago 'online' entre partes", ha indicado la Abogacía en un comunicado, explicando que se trata de un procedimiento automatizado de transacción, que concluye, en caso de ratificación, con su firma digital y la certificación acreditativa del mismo, facilitando la realización y cobro de las cantidades establecidas.

La plataforma condiciona los acuerdos alcanzados entre las partes a que se perciba el ingreso bancario de los montos pactadas en el contrato. Así, hasta que CaixaBank no certifica internamente el ingreso del dinero acordada, las partes no pueden descargar el contrato y, si el ingreso no llega, el acuerdo caduca y se borra.

La Abogacía ha señalado que de esta forma "se soluciona la problemática de la resolución de contratos por impago", enfatizando que "permitirá a los abogados enviar y alcanzar acuerdos sin salir de sus oficinas con la seguridad y garantía del cobro, algo que en estos tiempos de Covid y cierres de instituciones y juzgados por la pandemia y las inclemencias meteorológicas tiene un gran valor".

Asimismo, ha puesto de relieve que "cuenta con todas las medidas para el manejo seguro de información confidencial y prevención de fraudes", por cuanto "cumple con la normativa en materia de protección de datos, derecho al honor, normativa vigente de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo".

PENSADO PARA LOS ABOGADOS

El abogado y creador del proyecto, José Enrique Rodríguez Zarza, ha contado que "la idea surgió de la necesidad de cubrir una demanda real de los abogados ante la lentitud que sufren los procesos de consignaciones judiciales, basada en la experiencia personal y de escuchar a los compañeros".

La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega ha destacado que "la nueva plataforma supone todo un cambio en la forma de trabajar en los despachos, ofreciendo soluciones tecnológicas para atender las demandas de los clientes con rapidez, eficacia y seguridad jurídica".

Ortega ha mencionado como principales ventajas "la rapidez, la comodidad y la facilidad en su uso, ya que puede hacerse desde cualquier dispositivo electrónico, lo que permite que letrados y clientes reciban el dinero en menos de 72 horas y evitar así trámites administrativos de recobro".

UN "HITO TECNOLÓGICO"

Por su parte, el director territorial de CaixaBank en Madrid, Rafael Herrador, lo ha valorado como "un verdadero hito tecnológico" que ha enmarcado en "la visión innovadora" de la entidad financiera.

Desde CTI Soluciones, su presidente, Juan María Sainz, ha resaltado que "esta plataforma va a suponer una nueva forma de consignar pagos para los abogados españoles", recalcando que "uno de los objetivos fundamentales del nuevo Plan Estratégico de CTI Soluciones es el lanzamiento de nuevos productos y servicios innovadores en el área de pagos".