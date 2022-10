Abogacía pide la renovación del CGPJ y que después se hable de "formas de renovación sucesivas"

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, se ha referido este jueves a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las negociaciones y ha insistido en que, en este momento, "lo mejor es esperar a la renovación, que no se cree ninguna cuestión intermedia y después ya hablaremos de las formas de renovación sucesivas".

Así lo ha indicado Ortega tras preguntas de los periodistas en Marbella (Málaga) durante la inauguración del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga.

"Lo fundamental es que, efectivamente, se proceda a los nombramientos y a la renovación del Consejo General. Esto en lo que he oído en las noticias de esta mañana, parece inminente", ha señalado, al tiempo que ha valorado que "todos nos debemos alegrar porque esto ya, definitivamente, se lleve a cabo y se cumpla el mandato Constitucional".

De igual modo, sobre los "acuerdos que se llegue sobre si los miembros vuelven o no, eso lo comentamos cuando veamos definitivamente cómo queda". "Me parece que en este momento, lo mejor es esperar a la renovación, que no se cree ninguna cuestión intermedia, y después ya hablaremos de las formas de renovación sucesivas", ha concluido.