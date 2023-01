La abogada del Estado denuncia un robo de documentación durante el juicio a Villarejo por la grabación del CNI

La sustracción se produjo durante una de las jornadas de la vista en la que el comisario fue absuelto

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La abogada del Estado, Rosa María Seoane, que ejerció la acusación contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo en el caso de la grabación de una reunión de Asuntos Internos con el CNI, ha denunciado que sufrió un robo con fuerza en su vehículo particular durante la celebración del juicio, fruto del cual le fueron sustraídos dispositivos que contenían documentación de esa causa.

Así consta en un escrito de 11 de noviembre de 2022 de la Abogacía del Estado dirigido a la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que se apunta que concretamente le robaron su ordenador portátil oficial y un dispositivo externo de almacenamiento electrónico.

Indica que el robo tuvo lugar el 8 de noviembre, tras la celebración de una de las jornadas de este juicio, en el que finalmente Villarejo fue absuelto de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos que le atribuía la Fiscalía por supuestamente haber ordenado grabar y publicar en un medio una reunión entre agentes de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relativa a la investigación sobre Francisco Nicolás Gómez Iglesias, más conocido como 'El Pequeño Nicolás'.

Seoane resalta en el escrito que ambos dispositivos robados habían sido utilizados por ella durante la sesión del juicio y contenían información y documentación de la causa --tomos escaneados-- que guardaba para uso profesional. Advierte que podrían contener datos de carácter personal, por lo que lo pone en conocimiento del tribunal por si debiera advertir a las partes personadas.

Añade además que los hechos lo ha puesto en conocimiento de la Policía mediante la interposición de la correspondiente denuncia.

LA ABSOLUCIÓN DE VILLAREJO

Cabe recordar que el tribunal decidió absolver al comisario jubilado al no haber encontrado a lo largo del juicio una base probatoria en el argumento de la Fiscalía y sí, en cambio, una falta de coherencia lógica en el relato que proponía el Ministerio Público que les impide condenar al comisario.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia de Madrid también absolvía de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos a la esposa del comisario, Gemma Alcalá, y al periodista Carlos Mier.

El tribunal ha explicado que no se han considerado probados los hechos que denunciaba la Fiscalía porque no han logrado esclarecerse las dudas sobre cómo se realizó la grabación del CNI que fue publicada en el portal 'Información Sensible', del que Villarejo era accionista y su mujer directiva.

A los magistrados lo único que les ha quedado claro es que dicha reunión tuvo lugar, que alguien grabó su contenido y que posteriormente se publicó. Pero no han conseguido pruebas suficientes para atribuir los hechos a ninguno de los acusados.

Así, el exmando de la Policía se libra de la petición de 4 años de cárcel de la Fiscalía. El comisario, de momento, queda pendiente de la sentencia de la Audiencia Nacional relativa a tres piezas --'Iron', 'Land' y 'Pintor'--, en la que se enfrenta a una petición de 83 años de prisión por presuntamente usar medios policiales para sus clientes privados.