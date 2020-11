La abogada de Ivonne Reyes nos da las claves de su última batalla judicial con Pepe Navarro

MADRID, 4 (CHANCE)

Ivonne Reyes ha vuelto a denunciar a Pepe Navarro. En este caso, la nueva cita en los tribunales de estos dos enemigos irreconciliables se debe a que el presentador dejó de pagar la manutención fijada por el juez para su hijo Alejandro Reyes a raíz de la participación del joven en "Supervivientes". La venezolana, dispuesta a defender los derechos de su hijo con uñas y dientes, ha presentado una demanda contra el periodista por delito de abandono familiar.

La abogada de Ivonne, Mireia Pino, ha sido la encargada de representar a la exmodelo en este cara a cara en los juzgados con Pepe Navarro, puesto que ella ha preferido no asistir al juicio no estar obligada por el juez. La letrada, amablemente, nos ha dado las claves de esta nueva demanda que enfrenta a la venezolana con el presentador de "Esta noche cruzamos el Mississippi": "Por impago de pensión de alimentos, que es un delito de abandono familiar. La idea es llegar a un arreglo y ver cómo va a pagar todos los meses que debe. No sé si habrá llegado, ¿ustedes le han visto?"

- ¿Confiáis en la justicia?

- Pues claro que sí, si no no estaríamos aquí.

- ¿Cuál es la cantidad que le piden a Pepe?

- No le puedo decir ahora mismo la cantidad, pero son muchos meses. Él no ha pagado, por eso estamos aquí.

- ¿Él sigue negando que sea el padre del hijo de Ivonne Reyes?

- Sí, eso es un disco de siempre de que no es el padre, pero hay una sentencia firme que lo dice

- ¿Irá con efecto retroactivo?

- Desde que debe a día de hoy tiene que pagar claro

- ¿Qué esperan de la jornada de hoy?

- Que venga, que declare y que diga cómo va a pagar

- ¿En diciembre tienen otro juicio?

- Sí, en diciembre es una demanda que puso él

- ¿Sobre la paternidad?

- No, de vulneración al derecho al honor

- ¿La guerra entre ellos va a durar si tienen otra demanda aún pendiente?

- Bueno, yo no sé si llamarlo guerra o que pero...

- Hombre el momento en el que él sigue negando y dice que Ivonne va en contra de él con una guerra*

- Bueno sí, puede decir lo que quiera

- ¿Alejandro que es lo que dice? ¿Usted habla con él o Ivonne le comenta que es lo que piensa su hijo?

- El niño se quiere mantener al margen, para eso está su madre, para defender sus intereses de momento. A él no le sienta nada bien todo esto que está pasando.

- ¿Sí que le gustaría tener relación con su padre?

- Por supuesto que le gustaría tener relación con su padre y con sus hermanos. Él es un niño muy familiar y muy cariñoso.

- ¿Ivonne nunca va a perder la esperanza de que lo reconozca como hijo?

- Es que ya está reconocido. No tiene que perder ninguna esperanza, es un hecho legalmente cierto, entonces no hay nada que luchar. Es la actitud de él, que cambie algún día, y si no cambia no pasa nada. Ivonne, gracias a dios, es padre y madre de Alejandro.

- Alejandro ha tenido ingresos económicos este año que ha participado en un concurso de televisión con unas cantidades importantes

- Eso no tiene nada que ver, Alejandro es estudiante, no está trabajando.

- ¿Pepe que alega para no pagar la pensión?

- Viene a declarar, vamos a ver por qué no paga.

Tras el juicio, la abogada de Ivonne Reyes, Mireia Pino, ha relatado que Pepe "se ha acogido a declarar solo en las preguntas que le hiciera su letrada no al juez ni a mi parte" y que el presentador ha justificado los impagos de la pensión "por carencia de recursos y porque supuestamente Alejandro trabaja". Tajante, la letrada ha afirmado que "Pepe tiene que pagar, claro".