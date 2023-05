La abogada de Shakira asegura que su nuevo videoclip no ha generado problemas con Piqué: "Los niños están preservados"

MADRID, 16 (CHANCE)

El videoclip oficial de la √ļltima canci√≥n de Shakira, titulada "Acr√≥stico", ha sido presentado cuatro d√≠as despu√©s de su lanzamiento. Para sorpresa de todos, el video cuenta con la participaci√≥n especial de Milan y Sasha, los hijos de la cantante. En esta emotiva balada dedicada a sus peque√Īos, los dos protagonistas demuestran sus talentos art√≠sticos al cantar y tocar el piano, bajo la mirada emocionada de su orgullosa madre.

Esto ha generado multitud de comentarios debido a la aparici√≥n p√ļblica de sus hijos, ya que ella misma reproch√≥ a Gerard Piqu√© cuando su hijo mayor, Milan, apareci√≥ en uno de los debates de la Kings League. Muchos comentarios aseguran que al futbolista podr√≠a no haberle sentado bien que sus hijos canten en la nueva canci√≥n de la colombiana.

Para salir de dudas, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Pilar Ma√Ī√©, la reconocida abogada de la cantante, quien ha salido al frente para despejar cualquier duda sobre la posible controversia que pudiera surgir. Ella ha afirmado que la presencia de los ni√Īos no generar√° una nueva disputa con Gerard Piqu√©, ex pareja de Shakira y padre de los peque√Īos.

"Yo creo que lo que hace Shakira siempre lo hace bien hecho, y los ni√Īos est√°n preservados en todo momento", ha asegurado Ma√Ī√©. La abogada conf√≠a en que esta situaci√≥n no afectar√° la relaci√≥n entre la cantante y el futbolista: "La situaci√≥n ahora est√° estupenda. No tengo noticias de que vaya nada mal".

Sin embargo, Pilar Ma√Ī√© admite que desconoce la opini√≥n personal de Piqu√© al respecto: "Me est√° preguntando opiniones personales. Pues no lo s√©. Yo solamente puedo opinar jur√≠dicamente, personalmente no". A pesar de esto, la letrada insiste en que desde que Shakira se mud√≥ a Miami, las cosas entre la expareja han mejorado: "Todo est√° arreglado, todo est√° bien. √Čl va a visitar a los ni√Īos... Todo funciona. Ya pueden descansar ahora".

Con estas declaraciones, Pilar Ma√Ī√© busca calmar los rumores y enfatizar que la relaci√≥n entre Shakira y Piqu√© se encuentra en buen t√©rmino. Adem√°s, resalta la importancia de preservar la privacidad de los hijos de la pareja, quienes han sido protagonistas en varias ocasiones de los medios de comunicaci√≥n.