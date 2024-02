La abogada de la víctima de Alves asegura que "ha sido muy valiente por llegar hasta aquí"

Manifiesta que no pactaron con la defensa porque no estaban de acuerdo con la pena

La abogada de la víctima de la agresión sexual presuntamente por parte del futbolista Dani Alves en una discoteca de Barcelona, Esther García, ha asegurado que la denunciante "ha sido muy valiente por llegar hasta aquí".

Así lo ha dicho en declaraciones a los medios tras la primera sesión del juicio, que ha empezado este lunes y que se alargará hasta el miércoles en la Audiencia de Barcelona.

Al ser preguntada por cómo está la joven, ha manifestado que no ha podido hablar con ella tras la vista oral, pero que "sigue de baja y en tratamiento".

También ha expresado que no hará declaraciones sobre la declaración de la joven, que se ha celebrado este lunes a puerta cerrada, y ha dicho que no pactaron con la defensa del futbolista porque no estaban de acuerdo "con la pena que se proponía".

PRÓXIMA SESIÓN DEL JUICIO

En la sesión de este martes está previsto que declaren trabajadores de la discoteca Sutton --donde ocurrió la agresión-- y el amigo del futbolista que salió de fiesta con él esa noche, además de la esposa de Alves, Joana Sanz, y agentes de los Mossos d'Esquadra que investigaron el caso.

Alves está en prisión provisional por esta causa desde el 20 de enero de 2023, y se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel por parte de la acusación particular y de 9 años por parte de la Fiscalía.