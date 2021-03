El abogado de Antonio David Flores no desmiente posibles demandas a Rocío Carrasco

MADRID, 30 (CHANCE)

Tras conocerse la noticia de que Antonio David Flores denunció a Rocío Carrasco por no pasarle la pensión de su hijo antes de la emisión del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', su abogado confirma que todo lo que se está hablando sobre posibles nuevas demandas tiene que ver con la especulación de los medios."Lo que se habla en los medios todo son especulaciones, todo lo que se haga, se hará en el juzgado" confirmaba el abogado Iván Hernández a la salida del bufete. Visiblemente nervioso por la presión mediática y a la espera de saber si Olga Moreno tendrá que abandonar el reality de 'Supervivientes' debido al juicio que tiene pendiente con Rocío Carrasco, el abogado le quita importancia: "No, de verdad, no hay nada de nada. No os preocupéis".Aunque por el momento Antonio David se ha mantenido al margen de la acusasción de maltratador por parte de su ex mujer, fuentes cercanas al colaborador de televisión apuntan a una posible denuncia a la 'cabeza pensante' del documental, una decisión que Iván Hernández no ha podido confirmar ni desmentir por el momento. "No vamos a comentar nada más" sentencia de camino al coche donde tiene un pequeño tropiezo antes de subir.