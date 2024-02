El abogado de Antonio Tejado le visita en prisión y da la última hora sobre cómo se encuentra

MADRID, 23 (CHANCE)

Este jueves ha sido un día importante de cara a planear la estrategia de defensa de Antonio Tejado, que en prisión provisional sin fianza desde el pasado 12 de febrero sigue asegurando que no tiene ningún tipo de implicación en el violento robo a la casa de María del Monte e Inmaculada Casal. A pesar de los indicios y pruebas que demostrarían que es el autor intelectual del asalto -como sus insistentes llamadas a la pareja para conocer todos sus movimientos, su supuesta coartada regalándoles un perrito el mismo día del atraco, o su conexión con 'El Ruso', cabecilla de la organización criminal- el sobrino de la folclórica sigue manteniendo que es inocente.

En medio de informaciones que apuntan a que podría pedir la libertad provisional bajo fianza y declarar ante el juez voluntariamente para dar su versión de los hechos, el hermano de Antonio, Chema Tejado, y su abogado, Fernando Velo, se han reunido para estudiar los pasos a seguir para intentar que el ex de Rosario Mohedano abandone cuanto antes la cárcel.

Una reunión de la que Chema, tranquilo e incluso sonriente en algún momento, evitaba dar ningún detalle, y sobre la que poco después le preguntábamos al abogado antes de que acudiese a la prisión de Sevilla 1 para visitar por segunda vez a Tejado y contarle las conclusiones a las que ha llegado con su familia para intentar probar su inocencia.

"He estado hablando con Chema y la cosa va bien. Me preguntáis todos los días si va a declarar ante el juez y os respondo todos los días lo mismo. Yo lo sé pero insisto, voy a decir siempre lo mismo. Este tipo de cuestiones que son meramente procesales y del procedimiento, yo las voy a preservar para hablar con el juzgado y no os voy a decir absolutamente nada" ha explicado.

Muy cauto, Fernando Velo ha evitado pronunciarse sobre la declaración de la empleada del hogar de María e Inmaculada, que se producirá el próximo 1 de marzo, dejando en el aire si van a esperar a que hable la asistenta para ver si arroja algo de luz al robo. "Yo tengo muy claro que es lo que tengo que hacer, pero ustedes tienen que entender que yo no lo voy a contar a los medios, pero en este asunto ni cualquier otro asunto. No sé cómo va a ir la declaración de esta mujer, pero yo entiendo que ser el objetivo de la declaración de todos los testigos en cualquier procedimiento. Aclarar y hacer valer la verdad material" ha asegurado sin aclarar qué hay de cierto en que estarían intentando desviar la atención hacia esta señora para probar la inocencia de Antonio.

Lo que sí ha querido desmentir el abogado es que Tejado haya solicitado una reunión con María del Monte para hablar con ella cara a cara e intentar convencerle de que no está implicado en el atraco: "Yo soy el abogado de Antonio Tejado. A mí no me consta, es lo único que os puedo decir". "No me consta a mí. Entiendo que no es verdad" ha añadido.

Además, Fernando Velo ha anunciado que cuando el sevillano salga de prisión van a tomar medidas legales contra todos aquellos que hayan difundido falsedades sobre Antonio, dejando entrever que comenzarán por sus exparejas Candela Acevedo y Gaby Sánchez: "Cualquier persona o medio que haya publicado cualquier cosa que sea falsa, evidentemente será objeto del procedimiento civil que corresponda una vez que entendamos que es el momento oportuno".

"Aunque esté en prisión su presunción de inocencia no queda anulada. Él tiene y mantiene todos los derechos que cualquier otro investigado y cualquier otro ciudadano. Entre ellos, la presunción de inocencia y no es la primera vez que se ve vapuleada por los medios de comunicación y por muchas otras personas, pero en concreto por los medios de comunicación. Podéis hacer mucho daño y, de hecho, lo hacéis" ha expresado, reconociendo que Antonio lo está pasando mal por estas "informaciones falsas que se están publicando y son facilmente contrastables por otro lado. Claro que se hace daño".

Horas después de su reunión con Chema Tejado, el abogado ha visitado al sobrino de María del Monte por segunda vez desde que entró en prisión. Tras algo más de una hora en el interior de la cárcel Fernando Velo ha revelado que Antonio está "entero, está bien, está tranquilo".

Sin embargo, no ha querido confirmar si su familia solicitará su primer vis a vis este fin de semana ni si está confiado en poder sacarlo de prisión próximamente. "Ya iremos viendo, gracias".