El abogado de Arantxa Sánchez Vicario: "Ella está muy feliz, muy contenta"

MADRID, 30 (CHANCE)

Ramón Tamborero, abogado de Arantxa Sánchez Vicario, explica la reacción de la ex tenista tras conocer su victoria en los juzgados frente al que fuera su marido, Josep Santacana. La Audiencia de Barcelona ha certificado que el proceso de divorcio se tramitará en Miami como pedía Arantxa en su litigio judicial."Está muy feliz, muy contenta y sobre todo muy satisfecha con la resolución final. Para ella no se trata de un triunfo, simplemente se trata de que le han dado la razón que ella creía que siempre la había tenido" ha explicado el letrado sobre la reacción de su clienta. Tras esta decisión, Tamborero que el proceso de divorcio de la pareja sequirá en Miami aunque todavía puede haber cambios: "El proceso debe seguir en Miami por cuanto que en Miami hay un proceso abierto que estaba a la espera de que se resolviera este tema. Sin embargo, hay que destacar que esta sentencia podría aun ser recurrida y por tanto la parte contraria, el esposo, podría interponer un recurso de casación".Con este nuevo paso, el futuro se complica para Santacana que deberá justificar cómo ganó su fortuna cuando al casarse no tenía nada y explicar por qué la tenista está actualmente en la ruina después de que él fuera el administrador de los bienes del matrimonio.