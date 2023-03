El abogado de Clara Ponsatí dice que ella "no tiene ninguna intención" de comparecer ante Llarena

La exconsellera acude al pleno de la Eurocámara haciendo escala en Ámsterdam

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El abogado de la exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí, Gonzalo Boye, ha asegurado que ella "no tiene ninguna intención" de comparecer ante el juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, quien la ha citado a declarar como investigada por presunta desobediencia en el 1-O el 24 de abril a las 11 horas.

Lo ha dicho en una entrevista en RAC 1 de este miércoles recogida por Europa Press después de que este martes Ponsatí volviera a Barcelona tras cinco años viviendo entre Escocia y Bélgica, y los Mossos d'Esquadra la detuvieran y quedara en libertad horas después.

"De aquí al 24 de abril falta mucho y no sé qué pasará, pero Clara no tiene ninguna intención de ir a un juzgado que no es el preestablecido por la ley", ha aseverado.

Asimismo, ha calificado de ilegal la detención de Ponsatí, ante lo que ha avisado que tomarán las acciones oportunas, y ha instado en focalizar la atención "en quién originó esta situación" y no en los agentes de los Mossos d'Esquadra que la detuvieron, que ha dicho que eran unos mandados.

Preguntado por la situación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha dicho que volverá a Cataluña este año y que no tiene miedo de su detención, igual que tampoco la tiene el exconseller también residente en Bélgica, Toni Comín.

ESCALA EN ÁMSTERDAM

En otra entrevista en TV3 de este miércoles recogida por Europa Press, Boye ha detallado que Ponsatí viaja este miércoles a Bruselas para atender al pleno del Parlamento Europeo de la tarde haciendo escala en Ámsterdam.

Ha dicho que si Llarena volviera a dictar una orden de detención "se volvería a vulnerar la inmunidad" de Ponsatí y ha advertido de que el equipo legal de la exconsellera no está con los brazos cruzados, en sus palabras.

"Llarena fue con unas prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo que no le ha gustado es el resultado, y entonces omite cualquier referencia a una sentencia que le quita la razón", ha criticado.