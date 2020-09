El abogado de los Franco nos confiesa la decisión de éstos tras la sentencia

MADRID, 2 (CHANCE)

Hoy nos hemos despertado con una noticia que nos ha dejado con la boca abierta. Y es que el Juzgado de Primera Instrucción número 1 de A Coruña ha dictaminado que los herederos de Francisco Franco deben devolver el Pazo de Meirás al Estado. No obstante, la sentencia puede ser recurrida.

Hemos hablado con el abogado de la familia y, efectivamente, nos ha confesado que van a recurrir: "Si, por supuesto vamos a recurrir. Nos vamos a tomar nuestro tiempo en analizar la sentencia, desde el punto jurídico, no puedo estar en más desacuerdo con la sentencia. Es una sentencia que sin perjuicio a analizarla más profundamente vamos a recurrir y evidentemente confiamos en que las estancias superiores resuelvan en derecho porque sinceramente estoy muy decepcionado porque confiaba en una sentencia jurídicamente aceptable, pero no ha sido así. Esa es mi opinión, pero es mi opinión encontrarse una primera lectura rápida de la sentencia y no quiero decir más en este momento".

Y es que parece ser que esta sentencia no se lo esperaba ningún miembro de la familia: "El Estado siempre ha considerado el pazo como una propiedad suya cuando todos los españoles o a gran parte, o los que no están contaminados ideológicamente, saben que no ha sido así porque el Estado, cuando se destruyó el pazo en el año 78, se olvidó por completo. Cuando lo reconstruyó Carmen Polo se olvidó por completo del pazo y se olvidó que era suyo. Eso es así y el Ayuntamiento de A Coruá le cobró 500.000 pesetas a doña Carmen Polo por la extinción del incendio ¡Caramba! se lo podría haber cobrado al Estado si era suyo. Por tanto, son muchos los argumentos".

Finalmente, el abogado nos ha confesado que los Franco no se han podido reunir todavía con él, pero ya están haciendo todo tipo de gestiones para defender su propiedad: "No, no he tenido tiempo y sin me dejan voy a comer, gracias".