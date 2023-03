El abogado de Ibar muestra "optimismo" porque haya nuevo juicio y cree que el Tribunal tiene "interés en la verdad"

Afirma que tienen que "ganar ya la apelación" ante el ambiente político que se vive para facilitar las condenas a muerte de los reos

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

El abogado de Pablo Ibar, Joe Nascimento, ha considerado que, tras la vista celebrada este pasado martes en un tribunal de Florida, están "en una buena posición" y mantiene "cierto optimismo" ante la posibilidad de que se anule la pena de cadena perpetua, a la que fue condenado en 2019 el sobrino del mítico boxeador vasco José Manuel Ibar 'Urtain', para repetir el juicio. El letrado cree que los jueces, con sus preguntas, "pusieron en cuestión" la posición de la Fiscalía, lo que demuestra su "interés por esclarecer la verdad".

Además, ha afirmado que tienen que "ganar ya la apelación" ante el ambiente político "inflamado" que se vive en el Estado de Florida para que "todavía sea más fácil" condenar a muerte a los reos.

Nascimento y el portavoz de la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, Andrés Krakenberger, han comparecido este miércoles en una rueda de prensa telemática para detallar el transcurso de la vista que ayer se celebró en la Corte de Apelaciones de Florida.

El letrado del recluso --condenado a cadena perpetua por un triple crimen cometido en Florida en 1994-- solicitó que se revocara su condena a cadena perpetua decretada en 2019 y que se repita el juicio para poder demostrar su "inocencia" en el triple crimen de junio de 1994 de Casimir Sucharski, dueño de un local nocturno y de las bailarinas Sharon Anderson y Marie Rogers. La Fiscalía se opuso a la pretensión de la defensa.

Joe Nascimento ha manifestado que, "si alguien lee todos los detalles del caso" y todo lo que "ha tenido que sufrir Pablo", estaría "totalmente seguro" de que ganarían esta apelación. Para lograrlo, expuso doce motivos principales para demostrar que Ibar "no recibió un juicio justo".

Nascimento se ha congratulado de que la primera pregunta de los jueces a la Fiscal fuera si no esperaba la acusación encontrar "mucho más ADN" del acusado en la camiseta que se encontró si este hubiera sido realmente el autor del triple crimen, ya que esta prenda tenía unas trazas genéticas mínimas del procesado, que la defensa atribuye a que se rompió la cadena de custodia de la prueba y se contaminó.

En su opinión, "eso significa" que creen que tenía que haber en la prenda más ADN de Pablo Ibar, teniendo en cuenta que "la persona que sale en el vídeo" de los asesinatos y "que se envuelve la cara con la camiseta", tiene que dejar más huellas genéticas.

El abogado también ha mostrado su satisfacción porque la segunda pregunta del tribunal al ministerio público fuera por la motivación de Ibar para cometer los asesinatos y si no estimaba que debería haber "una conexión más fuerte" entre el acusado y las víctimas que demostrara su participación.

La fiscal, según ha asegurado el abogado, respondió que seguro que había "múltiples motivos" para perpetrar los crímenes, pero que "no estaba segura". Ante ello, ha explicado que él tuvo que "desmentirlo" porque "no hay absolutamente ningún motivo ni ninguna relación de Pablo con las víctimas" que le pudieran llevar a cometer ese delito.

En todo caso, ha admitido que las preguntas de los magistrados no son "fundamentales desde un punto de vista jurídico" en la causa, pero sí muestra que "se toman un interés por esclarecer la verdad".

Asimismo, ha subrayado que no le dio tiempo, en los 20 minutos que tenía de intervención, a tratar el tema del miembro del jurado que denunció "presiones" y estar "aterrorizado", y que fue apartado de juicio, y ha remarcado que fueron los jueces los que sacaron a colación este tema. "Todas esas preguntas, claramente, ponían en cuestión la posición de la Fiscalía y no hubo ninguna pregunta que pusiera en cuestión la de la defensa", ha enfatizado.

Joe Nascimiento cree que, si los jueces "vieron los múltiples errores cometidos" anteriormente en el proceso, tanto por el juez Denis Bailey como por el entonces fiscal, la conclusión sería que "deben anular" el anterior juicio y ordenar que se celebre nueva vista oral.

Tras precisar que en la actualidad hay una nueva fiscal, considera que esto pudo ser "una ventaja" porque a él le permitió exponer detalles específicos referentes a cuestiones de antes del juicio en el que se le condenó a cadena perpetua. No obstante, en su opinión, la representante de la Fiscalía incurrió en datos erróneos.

DELIBERACIÓN

Nascimento ha señalado que ahora el tribunal tiene que deliberar y, para que su demanda salga adelante, debe contar con el apoyo de dos de los tres jueces. En caso de que rechacen el recurso de apelación con la sola expresión: 'denegado', una opción que tienen, el letrado ha dicho que supondría "una auténtica falta de justicia" porque les inhabilitaría para recurrir al Tribunal Supremo de Florida, como es su pretensión.

Otra opción es que los magistrados escriban una sentencia que especifique los motivos por los que desestiman la apelación o respondan a uno de sus argumentos o a todos. La tercera posibilidad es que le den la razón, detallando por escrito los motivos.

El tribunal no tiene plazos para su resolución, pero la defensa del procesado espera que lo haga "lo antes posible, porque cada día que pasa, es un día más que Pablo pasa en la cárcel". Sin embargo, ha admitido que lo más probable es que tarde "unos cuantos meses".

Aunque los magistrados fallaran a su favor, hay posibilidades de que el proceso prosiga porque la Fiscalía puede elevarlo al Tribunal Supremo de Florida. "Y ahí sí que vamos a tener que dar el resto", ha manifestado.

Después de la vista, Joe Nascimento habló con su defendido y su pareja, Tanya --esta última pudo seguir en directo lo ocurrido en el Tribunal, pero no Pablo Ibar, al estar en prisión--. En este sentido, ha indicado que Ibar "está esperanzado, pero intenta no estarlo demasiado" por la experiencia que tiene.

"En caso negativo, el chasco puede ser muy importante", ha aseverado, para apuntar que Tanya sí estaba "muy contenta y muy esperanzada". Nascimento también transmitió al recluso "cierto optimismo", pero también su "frustración" porque, en los 20 minutos de tiempo de los que dispuso, no pudo repasar todos los argumentos. "Honestamente, creo que la vista fue todo lo bien que pudo haber ido, y que estamos en una buena posición ahora", ha remarcado.

LA CONDENA A MUERTE

El abogado ha querido destacar que, "gracias a España y a su Gobierno, ahora Pablo no afronta una condena a muerte. "En la actualidad, nuestro gobernador en Florida y los legisladores tienen intención de hacer que sea todavía aún más fácil condenar a alguien a muerte", ha añadido.

Joe Nascimento ha aclarado que hubo un juicio en Broward County contra un joven que cometió "un crimen horrendo", al que el jurado condenó a cadena perpetua, en lugar de establecer la pena de muerte. "Eso ha inflamado a la clase política y ahora están intentando quitar el poder del jurado de determinar la pena, para dársela al juez", ha dicho.

A su entender, en caso de que haya un nuevo juicio para Pablo Ibar no cree que se tenga que enfrentar ya a la pena capital. "Si bien considero que mi opinión se basa en la Ley y no me fío de nuestros políticos. Por tanto, tenemos que ganar ya esta apelación antes de que el ambiente político se vuelva aún más desfavorable en todo lo relativo a condenas a muerte y a cadena perpetua", ha apostillado.

En cuanto a la recogida de fondos por parte de la Asociación Pablo Ibar-Juicio Justo para sufragar los gastos del procedimiento judicial, Andrés Krakenberger ha señalado que el presupuesto es de 200.000 dólares y han recaudado 130.000. "Ahora tenemos que echar el resto para llegar a la meta", ha subrayado.