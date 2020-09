El abogado de Iñaki Urdangarín confía en que el marido de la Infanta Cristina obtenga ya el tercer grado

MADRID, 22 (CHANCE)

Mario Pascual Vives, abogado de Iñaki Urdangarín, acaba de realizar unas declaraciones confiando en que el marido de la Infanta Cristina obtenga el ansiado tercer grado penitenciario entre hoy y mañana. El letrado, muy optimista, cree que después del recurso que presentó la Fiscalía de Valladolid a la consecución de este régimen de semilibertad, por fin le será concedido al ex Duque de Palma. Además, Pascual Vives confirma que el cuñado del Rey Felipe VI acudiría al centro Don Orione a realizar el voluntariado de lunes a viernes, dormiría en prisión y los fines de semana los pasaría con su familia.

- CHANCE: Están pendientes de a ver que pasa con este tercer grado. ¿Qué posibilidades ven?

- MARIO PASCUAL VIVES: Bueno, yo confío que esté concedido por la Audiencia de Palma y vamos a ver. Entre hoy y mañana recibiremos una resolución y esperamos, y deseamos, que sea favorable.

- CH: De obtener el tercer grado, ¿cómo será su ritmo de vida? ¿Cómo cambiará la situación?

- MARIO PASCUAL: Bueno, yo entiendo que en vez de ir tres días al centro Don Orione a colaborar con esas personas que lo necesitan, serían todos los días de lunes a viernes, dormir en la prisión todos los días y tener los fines de semana para estar con su familia. Cabe la posibiliad de que le diesen un 100.2, con lo que tendría solo un fin de semana al mes.

- CH: ¿Su cliente está confiado en que va a conseguir este tercer grado?

- MARIO PASCUAL: Sí, claro. Confiado está, sí.

- CH: Antes se ha comentado que en el caso de que la Audiencia no confiase esta vez el tercer grado probaría el año siguiente.

- MARIO PASCUAL: La ley dice que cada seis meses tiene que haber lo que se llama una revisión de grado y le tocaría en diciembre, entonces si todas las cosas no salieran bien habría que empezar en diciembre todo el proceso.

- CH: En mayo cumpliría la mitad de la condena. ¿La concesión del tercer grado ya sería obligatoria?

- MARIO PASCUAL: Sí, ya no sería discrecional y ya sería obligatorio. Lo que pasa es que otras personas en las mismas circunstancias lo tienen desde hace meses pues es difícil de entender y aceptarlo.

- CH: ¿Cómo entiende que el señor Matas y el señor Torres si disfruten de ese tercer grado?

- MARIO PASCUAL: Yo lo veo muy favorable. Quiero decir que estoy absolutamente encantado que ellos lo puedan tener, claro que sí, lo que no pretendo es que ellos no lo puedan tener. Al contrario, lo que quiero es igualarlo a ellos.

- CH: ¿Y que en su recurso la Fiscalía exponga recursos cómo que crearía alarma social que le parece a usted?

- MARIO PASCUAL: Hombre, yo creo que alarma social con los problemas que tenemos hoy en día difícilmente puede hacer una alarma social una situación como la que tienen otras personas y que no se va a ir de paseo. Va a trabajar y a colaborar con personas que tienen unas dificultades, que necesitan ayuda y colaboración. Yo creo que eso no es alarma social

- CH: ¿Cómo está viviendo la pandemia en la cárcel?

- MARIO PASCUAL: Bueno, es una situación muy dura porque se ha dicho siempre que ha sido una elección suya la de estar en esta cárcel y estar en una situación de aislamiento. Es una situación de seguridad y lo he dicho por escrito que las instituciones penitenciarias han dicho que es por un tema de seguridad.

- CH: El caso de que esté trabajando en Don Orione denota que quiere integrarse y que quiere volver a la sociedad.

- MARIO PASCUAL: Sí, además el centro está deseando que pueda estar más días porque está muy contento él y está muy contento el centro por la colaboración que hacen. Son los dos los que quieren que sea así.

- CH: ¿Es cierto que se le ofrecería una nómina de 900 euros?

- MARIO PASCUAL: Sí, sí.

- CH: Don Mario, se ha publicado también que cuando disfrute de permisos penitenciarios podría trasladarse a Mataró. ¿Qué hay de cierto en que estén pensando trasladarse a Mataró?

- MARIO PASCUAL: Nada es cierto. No sé de donde ha salido la noticia, pero es absolutamente falso.

- CH: ¿Y tendrían previsto un traslado a otro sitio?

- MARIO PASCUAL: No, no. Yo creo que la familia, la que es más directa o antigua suya está en Vitoria, y la otra está en Suiza.

- CH: ¿Cómo ha vivido este escape del Rey a Abu Dabi?

- MARIO PASCUAL: No lo hemos comentado. Yo lo voy a ver cada quince días y no hemos comentado nada. No creo que lo comentemos

- CH: Decía usted en una entrevista que una de las grandes suertes de don Iñaki es tener al lado a su esposa, la Infanta Cristina.

- MARIO PASCUAL: Así es. Es una persona, siempre lo he dicho, que es excepcional.