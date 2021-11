El abogado de Juana Ruiz niega que haya reconocido financiar a una organización terrorista palestina

Pide al tribunal militar que lleva el caso que confirme que no ha hecho esta confesión como sostienen dos ministros israelíes

La española Juana Ruiz, detenida el pasado mes de abril por las autoridades israelíes en Cisjordania, no ha reconocido en ningún momento haber contribuido a financiar al Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), una organización considerada como terrorista, como han asegurado dos ministros israelíes.

Así consta en el documento que su abogado, Avigdor Feldman, presentará este domingo ante el tribunal militar que lleva el caso y al que ha tenido acceso Europa Press, después de que esta semana defensa y acusación llegaran a un acuerdo en virtud del cual Ruiz será condenada a trece meses de cárcel y una multa de 50.000 shéquels (unos 14.000 euros).

Ruiz, de 60 años y que reside desde hace más de 35 en Cisjordania, donde trabaja como coordinadora de proyectos en la ONG palestina Health Work Committees (HWC), fue detenida el 13 de abril en su casa en Beit Sahur, cerca de Belén.

Contra la española se presentaron inicialmente cinco cargos, tres en relación con su trabajo en HWC, organización a la que Israel considera ilegal, así como de haber introducido dinero en los territorios palestinos y de haber recibido fondos con falsas pretensiones. Las autoridades israelíes vinculan a HWC con el FPLP y aseguran que dicha organización desvía fondos para financiar las actividades terroristas de este grupo.

El acta de acusación enmendada, presentada este miércoles en virtud del acuerdo alcanzado con el fiscal, consta de dos partes, una de contexto y otra referida propiamente a la acusada. En la vista, según explica el abogado en el escrito, el fiscal dijo no tener ninguna objeción a que el primer apartado no se refiere a Ruiz, a la que de hecho no se menciona.

Es en esa primera parte, según Feldman, donde se menciona expresamente al FPLP y a que financia sus actividades mediante organizaciones civiles que controla, citándose expresamente a las seis declaradas como ilegales por el Ministerio de Defensa israelí el pasado 22 de octubre, "después de que se presentara la acusación", subraya el letrado.

RUIZ NO CONOCÍA LAS ACTIVIDADES DEL FPLP

En la parte relativa a la acusada, no hay ninguna mención a que esta "conociera ninguna actividad del FPLP en Cisjordania", sino que simplemente se la acusa de "transferir dinero a un territorio ocupado y se afirma explícitamente que la acusada no conocía que el dinero transferido era trasladado al FPLP", sostiene el escrito.

Así pues, "está claro que la confesión de la acusada en la imputación no verifica los hechos que aparecen en el capítulo de contexto", recalca el abogado de Ruiz, que subraya además que este apartado ni siquiera estaba en el acta de acusación inicial.

El objetivo de este escrito, añade el documento, es desmontar "la declaración falsa" que horas después emitieron los ministros de Defensa, Benny Gantz, y el de Exteriores, Yair Lapid, quienes reivindicaron que con su acuerdo con la fiscalía, Ruiz había confesado financiar al FPLP.

"La admisión de culpabilidad es una prueba más de que una organización terrorista cínica y asesina ha establecido una red de mentiras y fraude que opera bajo la guisa de organizaciones humanitarias para conducir el flujo de fondos terroristas, engañando deliberadamente a las organizaciones y gobiernos donantes", sostuvo Lapid en el comunicado conjunto.

DESMENTIDO A DOS MINISTROS

"Esta declaración es totalmente falsa y tanto el tribunal como el fiscal saben bien que la acusada nunca fue investigada por estos 'hechos' y nunca estuvo en ninguna posición para verificarlos", asegura Feldman en el escrito que entregará al tribunal militar, al que pide que "aclare que estos hechos no han sido verificados" por Ruiz, como sostienen los dos ministros.

Asimismo, el abogado considera "muy desafortunado que el procedimiento legal contra la acusada haya sido vergonzosamente explotado", llegando incluso a señalar que podría poner en entredicho la independencia del tribunal militar.

Por último, Feldman denuncia que al mencionar por su nombre a Ruiz en su comunicado, Gantz y Lapid la ponen "en grave riesgo de procedimientos penales en España o en cualquier otro país como alguien que es un importante operativo en el FPLP", organización considerada como terrorista por la UE y Estados Unidos.