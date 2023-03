El abogado de Rafael Amargo desvela cómo se encuentra el bailaor y explica los motivos de su detención

MADRID, 17 (CHANCE)

Este viernes por la mañana nos hemos despertado con la noticia de que Rafael Amargo había vuelto a ser detenido, esta vez acusado de un presunto delito de tráfico de drogas y de atentado a agente a la autoridad al resistirse en el arresto. El artista habría sido arrestado por la Policía Nacional en torno a las 22.30 horas de este jueves tras llegar en AVE a la ciudad de Alicante.

El equipo de Europa Press ha podido hablar en primicia con el su abogado, Luis Caballero, quien ha asegurado que su detención no ha tenido nada que ver con la primera acusación del bailaor: "Esto es una cosa absolutamente nueva que de alguna manera teníamos porque ya habían pasado cosas extrañas, llamadas raras, no sé. Yo conozco poca gente, poca gente de verdad y llevo muchos años en esto, que de repente llegue la policía a tu casa y diga "tienes un cadáver en tu casa" y le pasó a Rafa hace unas semanas".

El abogado explica que la policía lleva detrás de su cliente varios meses, algo que no es para nada normal. Además, ha querido contar detalladamente los dos motivos por los que lo han detenido: "Lo primero fue el momento de ayer tan desagradable de bajándose del AVE, que esto ha quedado en un atentado a la autoridad. Yo lo considero un atentado a la autoridad, eso es un criterio mío, absolutamente personal, tiene que ir precedido de un ánimo de causar un daño a un policía a sabiendas de que es un policía y menoscabar su integridad física. Y una persona que de repente, con el genio que tiene Rafa, se defienda o se resista, o de alguna forma se moleste, no creo que sea para un atentado, pero eso lo verá el juez y yo no puedo entrar".

"De lo que se le acusa es tráfico de drogas. Normalmente, la sustancia del estupefaciente es el nivel de menudeo, pequeñas cantidades que en muchas ocasiones como decidimos es el autoconsumo. El autoconsumo que tu compras una parte y otra parte para poder costearlo. Yo no tengo constancia de eso, es más por ustedes, por la prensa, realmente por mi cliente no se nada", ha explicado Luis Caballero.

Por otra parte, ha desvelado cómo se encuentra Rafael en estos momentos: "He mandado una persona de mi equipo de allí de Alicante y lo que me ha transmitido, evidentemente, es que estaba muy mal, está muy nervioso, está tremendamente mal porque primero, la forma de detenerle. Creo que le tiraron al suelo, en fin, no fue nada sencillo".