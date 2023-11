El abogado de Rafael Amargo desvela cómo se encuentra y cómo afrontan el recurso de súplica para salir de prisión

MADRID, 6 (CHANCE)

Se cumplen 3 días de la entrada de Rafael Amargo en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por riesgo de fuga y por incumplir las medidas cautelares impuestas por el juez -que incluían acudir a firmar en el juzgado más cercano a su domicilio cada 15 días, algo que se habría saltado 'a la torera' en varias ocasiones- hasta la celebración en abril del juicio por presunto tráfico de drogas por el que se enfrenta a una condena de 9 años.

Un durísimo varapalo para Amargo que se suma al delicado trance de salud que atraviesa su padre, ingresado en un hospital madrileño y cuyo estado habría empeorado a raíz del ingreso en prisión de su hijo. Como ha deslizado su entorno a 'Informalia', los primeros días del bailaor en prisión han sido de auténtica pesadilla; estaría muy angustiado y desesperado por lograr revertir la situación y recuperar su libertad.

Una información sobre la que le hemos preguntado a su abogado, Jaime Caballero, que ha intentado justificar el quebrantamiento de las órdenes cautelares por parte de Rafael: "Estábamos intentando cambiar las fechas de las firmas, solicitando que se firmara solamente una vez en vez de dos. Ya lo habían aceptado pero había que aportar unos certificados médicos que no han llegado a tiempo. No se han presentado, sinceramente ha sido eso. No se han presentado a tiempo".

"Él ha faltado a firmar alguna que otra vez, pero estábamos pendientes y teníamos un plazo de la audiencia provincial de Madrid, de la sección 30, que nos daban siete días para justificar médicamente, con un certificado médico oficial, la situación que tenía él de angustia, depresión, ansiedad, un poco su situación clínica. Se han juntado varias cosas" ha añadido, explicando que ha sido el retraso en este certificado lo que ha provocado el ingreso en prisión del artista.

Como adelanta el abogado, todos sus esfuerzos están centrados en que recupere la libertad "lo antes posible": "Estamos trabajando hoy en ello y entre hoy y mañana quedará presentado el recurso de súplica, pidiendo la libertad a Rafael y aportando esos documentos que en su día no se pudieron aportar por falta de tiempo, pero que ya los tenemos y que los vamos a aportar".

Sobre cómo se encuentra Rafael y cómo está sobrellevando su estancia en prisión Jaime Caballero desvela que todavía no ha podido hablar con él. "Yo he sufrido una intervención quirúrgica, estaba de baja y he tenido que pedir alta voluntad del colegio de abogados para poderme ocupar de la defensa de mi cliente, puesto que estando de baja lo tenemos prohibido" apunta, reconociendo que no será hasta cuando hable con el bailarín cuando pueda confirmar si es cierto que está viviendo una auténtica pesadilla en la cárcel.

Sin embargo, sí ha querido dejar claro que en este caso "están pagando justos por pecadores" porque el "principal acusado en esta causa no es Amargo sino Eduardo dos Santos -supuesto socio del artista en el presunto tráfico de estupefacientes- que ha ido renunciando a abogados constantemente uno tras otro, creo que lleva cinco abogados ya, y de alguna manera yo creo con todo respeto a la audiencia que me parece una sala extraordinaria pues estaban un poco hartos, permítame el término, estaban un poco hartos ya y han tenido que dictar un auto ejemplar".

"Mi cliente ha faltado alguna vez, creo que son cuatro o cinco veces, tengo que mirarlo ahora con el recurso estamos viendo exactamente los días que ha estado y los días que no, pero vamos, en las últimas fechas ha estado siempre porque yo he estado con él y ha comparecido siempre" asegura, confiado en que sea "muy pronto, en una semana" cuando Rafael pueda abandonar la prisión.