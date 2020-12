El abogado de Rafael Amargo nos cuenta cómo está el artista y confiesa que ve difícil que hoy salga en libertad

MADRID, 3 (CHANCE)

Con Rafael Amargo en las dependencias de los juzgados de Plaza de Castilla esperando a que el juez le tome declaración por los delitos de los que se le acusan de pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas, hemos podido hablar nuevamente con su abogado, Cándido Conde-Pumpido, que nos ha dado la última hora de cómo se encuentra anímicamente el artista y confiesa que, aunque tiene esperanzas de su puesta en libertad, lo ve muy complicado.

- ¿Cómo están las cosas?

- CÁNDIDO: Aún no tenemos información, estamos pendientes de poder tener acceso tanto a los detenidos como a las actuaciones. De momento no se nos ha comunicado absolutamente nada, en el juzgado prácticamente no han recibido ni las actuaciones.

- Se habla de que se han violado varios derechos de su cliente como la no asistencia de una defensa en las primeras 24 horas. ¿Nos puede explicar esos derechos?

- CÁNDIDO: Bueno los establece tanto nuestra Constitución como el artículo 118. Entre ellos evidentemente está la asistencia letrada, no es una asistencia letrada diferida, es una asistencia letrada que debe de ser entendemos desde el mismo momento de la detención, y es así como se hace en muchos otros países. En cualquier otro país en los que se viese a un policía interrogando sin presencia letrada a un detenido llevaría muy probablemente a una nulidad de la detención.

- En cuanto a no saber las cantidades que han encontrado en su domicilio con las que le acusan.

- CÁNDIDO: Para poder ejercitar la defensa lo primero que necesitas es saber cuáles son los elementos de los que tienes que defenderte. Si se te ocultan de forma deliberada y si lo único que se te dicen son generalidades como que lo que se te imputa es lo que deriva de la investigación, pues con eso no le estás dando ningún dato que permita la defensa, y ante eso lo único que puede hacerse es no declarar.

- ¿Habría alguna posibilidad de que quede en libertad hoy para el estreno?

El vídeo del día Ayuso cree que el nacionalismo catalán “se está hundiendo”.

- CÁNDIDO: Creo que va a ser complicado que el estreno se produzca incluso si saliese. Él si quiere hacerlo pero también hay motivaciones técnicas y previsión que habría que hacer y luego también está complicado que es lo que va a pasar porque en una investigación de este tipo lo habitual es que el cabecilla y las personas a las personas a las que se ha incautado algún tipo de droga sufran una prisión provisional.

- ¿Él cómo está?

- CÁNDIDO: Pues nervioso, intranquilo, bastante indignado y deseando poder hacer los compromisos laborales que tiene que es una de las cosas que no están afectado simplemente a él, están afectando también a veinticinco personas más que están en esa función.

- ¿Se ha encontrado droga en su casa entonces, eso ustedes no lo niegan?

- CÁNDIDO: Yo niego que se haya encontrado ninguna cantidad de droga que pueda ser tenida como una cantidad para traficar, sin perjuicio de que se puedan haber encontrado un resto de alguna sustancia fruto del consumo de cualquier persona que haya estado allí.

- ¿Niega que Rafael Amargo sea el líder de una banda de traficantes?

- CÁNDIDO: No creo que sea necesario hablar de quien es Rafael Amargo, de cuál es su actividad porque es perfectamente conocido por todos y como no nos cuadra a ninguno que pueda haber una organización criminal. Eso será una exageración y entiendo además que cuando hablamos de organización criminal nos estamos refiriendo a una mafia, a otra cosa que si estamos utilizando el concepto de organización criminal para todo al final lo desvirtuamos y ¿qué dejamos precisamente para esas mafias?

- Ayer comentabas que se decían cosas que no eran así, ¿qué medidas vais a tomar respecto a esto?

- CÁNDIDO: ¿En los medios de comunicación? Lo primero que queremos saber es como son las cosas porque ni siquiera las tenemos claras porque no sabemos qué es lo que está diciendo la policía ni que es lo que figura en ese atestado. Y luego también veremos cuáles son las decisiones que se toman en función también de cual sea el resultado de lo que pase con este procedimiento

- ¿Tiene pensado declarar ante la autoridad judicial hoy?

- CÁNDIDO: Él dará todas las explicaciones necesarias si conoce que es lo que se le atribuye. Si no puede ni siquiera preparar la defensa evidentemente es difícil que vaya a dar una declaración porque la mera negación de los hechos ya se le atribuye, no es necesario ni siquiera hacerla.

- ¿Qué espera que pase en la jornada de hoy?

- CÁNDIDO: Tengo la esperanza de poder terminar el día en el teatro o con él en libertad, pero va a ser bastante complicado y sabemos que tiene bastante dificultad.