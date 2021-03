El abogado de Rocío Carrasco responde alto y claro al abogado de Antonio David Flores

MADRID, 23 (CHANCE)

El desgarrador testimonio de Rocío Carrasco sigue recibiendo respuestas y en esta ocasión ha sido el turno de su abogado. Javier Vasallo ha respondido alto y claro a las palabras del abogado de Antonio David Flores, Ivan Hernánez, en las que dejaba claro que la justicia no ha encontrado ningún indicio para juzgar a su cliente hasta en dos ocasiones por lo que anunciaba represarias judiciales contra todos aquellos que lo tachan de matratador.Durante su intervención en 'Sálvame', el abogado pedía sobre todo cautela a la hora de tratar un tema tan delicado como el que se está tratandod en estos momento y que sufren tantas mujeres en este país: "Hay que ser muy cuidadosos cuando una víctima de violencia habla porque llevan muchos años investigando el caso, con informes y muchos folios de instrucción, algo que es inusual en casos de violencia de género ya que el caso de Carrasco es algo prolongado en el tiempo". Sobre las palabras del abogado de Antonio David Flores en las que pone en tela de juicio los malos tratos de su clienta, Vasallo insiste: "La difusión de ciertas informaciones en los medios de comunicación también han afectado al estado de Rocío, existen indicios suficientes de que ha sufrido violencia de género. Ningún informe pericial pone en tela de juicio lo que dice Rocío Carrasco por lo tanto la jueza de violencia de género transformó el procedimiento para que pudiese celebrarse un juicio".Sobre los polémicos tachones que aparecían en los informes que relatan lo sucedido en el 5 de agosto de 2019 y que Antonio David ha utilizado para cuestionar su veracidad, el abogado de Rocío explica: "Los tachones lo que protegen son datos que pertenecen a la intimidad de mi cliente y sirven para proteger los datos de ésta. Insisto en que Rocío fue examinada durante muchísimas horas por un gabinete de violencia de género".Volviendo al alta por fuga que obtuvo Rocío Carrasco tras su intento de suicidio y que la parte contraria está tratando de enmarañar, el abogado asegura que no tiene ninguna duda porque su fuga viene dada después de que la otra parte utilizase los problemas mentales de su clienta para desacreditarla. Esto le llevó a no querer participar en esto al saber que había prensa esperándola fuera.A la espera de seguir viendo el resto de capítulos que conforman esta serie documental con el título 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', el abogado de la protagonista pide cautela y le recuerda al abogado de Antonio David que donde tiene que defender a su cliente es en los juzgados.