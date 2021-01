Los abogados de Ángela Dobrowolski nos cuenta la última hora sobre su cruda realidad

MADRID, 15 (CHANCE)

Fue sorprendida por los Mossos D'esquadra cuando pretendía entrar por la azotea de la vivienda, y pese a que la alemana aseguró que su única intención era poder ver a sus hijos, el juez decretó su entrada en la cárcel, donde todavía continúa diez días después. Hablamos de Ángela Dobrowolski, quien lleva en prisión desde el pasado 4 de enero cuando fue detenida tras intentar asaltar la casa de Josep María Mainat en Barcelona.

Olga Tubau, abogada de Josep María Mainat, llegaba a la cuitat de la justicia de Barcelona para la vista donde se ratificará si Ángela Dobrowolski seguirá en prisión provisional. La abogada del productor evitaba responder a las preguntas sobre por qué finalmente se han adherido a la petición de cárcel para Ángela: "No voy a hacer ninguna manifestación". Tampoco ha querido desvelar su punto de vista sobre el informe que dice que el glucómetro tenía un desfase temporal ni el por qué Josep María Mainat sigue temiendo por su vida.

Sin embargo, el abogado de Ángela Dobrowolski acude al juzgado de instrucción 32 para la vista de su cliente repecto a la prisión provisional: "Hoy pase lo que pase volverá a brians. Lo que se discute es si hoy instrucción 32, que lo que tiene acordado es una medida cautelar de alejamiento de prohibición de aproximación de Ángela respecto al señor Mainat, es si pasa de esa prohibición de aproximación a una prisión provisional".

Juan Carlos Galbán asegura que Josep María Mainat no debe temer por su vida e insiste en que su cliente le salvó la vida: "Supongo que alegará que tiene miedo, que tiene riesgo por las situaciones que se están produciendo. Yo lo que pienso, lo que pensamos, es de si debe tener riesgo a que le vuelva a salvar la vida. Es difícil de razonar". El letrado se muestra disconforme con el informe de los mossos tras hacerse públicas las grabaciones de la llamada de Ángela Dobrowolski al 112: "Se desmontan todas las teorías de los mossos en el atestado de si se fue a dormir, de si no hizo nada, de si tardó veinte minutos en llamar y queda retratado. Queda retratado y me sabe mal decirlo, pero queda retratado el trabajo de los mossos que no trataron correctamente los horarios".

En cuanto a cómo se encuentra la mujer del productor de televisión, su abogado afirma que: "Está animada por lo que está pasando, las situaciones que se están produciendo, las novedades que hay y bueno, pues todos confiamos en que tarde o temprano pues esto se va a aclarar, pero de forma clara clarísima y cada uno quedará en su sitio".

Minutos más tardes, los abogados de Ángela Dobrowolski salen del juzgado descontentos por la solicitud de prisión por parte de la acusación y el fiscal: "La acusación ha solicitado la prisión, el fiscal también ha solicitado la prisión y nosotros nos hemos opuesto". Juan Carlos Galbán ha señalado que su cliente no mantiene sus índices de criminalidad: "El fiscal y la acusación sorpresivamente que los índices de criminalidad se mantienen, hacen una interpretación muy personal, y nosotros decimos que evidentemente han disminuido. Riesgo para la vida del señor Mainat ni la hay ni lo ha habido". El letrado nos ha afirmado que recurrirán ante la justicia con argumentos: "Esta causa la recurriremos como hemos hecho con el de instrucción 28 con sólidos argumentos y no recurrir por recurrir ni mucho menos". La abogada de Ángela, Marian Avellido, asegura que su cliente es optimista: "Más optimista por las noticias que le vamos dando que nosotros somos optimistas y se lo transmitimos así, ósea que a esperar".