Los abogados de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana dan su valoración de la sentencia

MADRID, 17 (CHANCE)

La cara y la cruz. Es la comparativa que podríamos hacer de la reacción de los abogados de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana a las puertas del Juzgado Penal 25 de Barcelona tras conocer, de boca de la magistrada, la sentencia condenatoria en contra de sus clientes por un presunto delito de alzamiento de bienes.

Mientras la extenista ha sido condenada a dos años de prisión -se suspende su entrada tras el pacto que alcanzó con la Fiscalía el pasado octubre-, su exmarido lo tiene más complicado al ser condenado a 3 años y 3 meses de cárcel. Además, ambos tendrán que pagar una indemnización conjunta de 6.620.127,60 euros al Banco de Luxemburgo.

Borja Vives Ibora, abogado de Arantxa, se ha mostrado conforme y ha afirmado que "se ha hecho justicia". "Bueno, estamos muy satisfechos, entendemos que se ha hecho justicia, se ha respetado el pacto con el que llegamos con las acusaciones, por lo tanto hoy en la propia sentencia se ha suspendido el ingreso en prisión de Arantxa, y además se suspende desde hoy ya en la sentencia, por lo tanto en este sentido estamos muy satisfechos porque ya hemos conseguido el objetivo prioritario que era que Arantxa eludiera el ingreso en prisión" ha explicado.

Como ha destacado señalando directamente al exmarido de la tenista, "el juicio ha sido una fiel imagen de la realidad acaecida y como no podía ser de otro modo la sentencia ha recogido que efectivamente el señor Santacana ideó, gestionó y llevó a cabo todos estos actos de despatrimonialización y en consecuencia se le condena a una pena de tres años y tres meses. Por lo tanto pues nada, satisfechos y entendemos que se ha hecho justicia, nada más".

Una sentencia tras la que ha hablado con Arantxa que, como ha revelado, "evidentemente pues está satisfecha pero nada más. Se ha sacado un peso encima como es normal"

Una valoración opuesta a la que ha hecho el abogado de Josep Santacana, Juan Segarra, que se ha mostrado contrario a la decisión de la jueza: "Es sorprendente, yo creo que no refleja lo que se vio en el juicio". "Bueno, la jueza ha optado por acoger la tesis de los escritos de acusación, yo creo que el relato de hechos probados es una mera transcripción de los escritos de acusación y luego sitúa a Josep como director o como el ejecutor del plan de despatrimonialización, cuando yo entiendo que no se corresponde con la prueba que se practicó en el acto de juicio" ha afirmado.

"La jueza ha dado credibilidad a la versión de Arantxa, a la declaración inculpatoria, y como ya dijimos en fase de informe, entendemos que es contradictorio una cosa con la otra. Si le damos credibilidad a la declaración de Arantxa, no podemos declarar probado que Josep era el administrador de hecho porque Arantxa nos dijo que no sabía nada, que todo se había hecho sin su conocimiento, que ya lo había delegado todo y que no tenía conocimiento, y ahora la sentencia nos dice que no, que fue Arantxa quien, siguiendo las instrucciones de Josep Santacana, pues llevó a cabo todas estas operaciones. La verdad, un discurso totalmente contradictorio" ha añadido el abogado, que ha confirmado que van a recurrir la sentencia.

Sobre cómo se ha tomado Josep Santacana la noticia, Segarra confiesa que "se encuentra sorprendido y disgustado obviamente con la sentencia, con el fallo de la sentencia, que la verdad que no lo esperábamos porque no refleja el resultado del acto de juicio".

El siguiente paso, para el que tienen 10 días, "estudiar la sentencia y redactar el recurso de apelación". Algo que ya ha confirmado que harán "a todas las instancias que correspondan". "Entendemos que hay muchos argumentos para que se estime nuestro recurso y que esta circunstancia de que en caso de ejecutarse la pena tendría que ingresar en prisión, pues no se hace así y que en cualquier caso la pena sea inferior a dos años, se pueda suspender y porque entendemos que sería lo justo, que la autora tenga igual o mayor pena que quien es meramente cooperador" ha explicado.

Además, el abogado ha tachado la sentencia de "poco valiente". "Se ha dejado llevar por la corriente. Lo valiente era reflejar en la sentencia que no hay prueba suficiente para condenar a Santacana. La opción más cómoda es dejarse llevar con la corriente, asumir la tesis acusatoria, porque aquí nos hemos encontrado con el Ministerio Fiscal, con la acusación particular que era el Banco de Luxemburgo, con la acusación de Arancha Sánchez Vicario, con la acusación de Hermosilla y con la acusación del otro acusado que se pusieron todos de acuerdo para construir una versión incriminatoria para el señor Santcana" ha concluido, convencido de que lo único valiente hubiese sido "creer a Josep Santacana y no creerse a los 5 restantes que con este acuerdo encubierto lo que conseguían era una ventaja, que es la pena que se les ha impuesto".