Abogados Cristianos se querella contra Conde-Pumpido y urge al Supremo a suspender el debate sobre el aborto en el TC

Cree que el presidente del TC se debería haber apartado de la deliberación y permitir que Espejel se abstuviera

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Abogados Cristianos ha anunciado este miércoles que ha presentado una querella en el Tribunal Supremo (TS) contra el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, por presunta prevaricación al considerar que se debería haber apartado del debate sobre el recurso contra la ley del aborto y por no permitir que Concepción Espejel se abstuviera, al tiempo que ha instado al TS a suspender urgentemente el Pleno del TC sobre dicha impugnación, que comenzó el martes.

Según ha informado en un comunicado, la Fundación Abogados Cristianos considera que Conde-Pumpido debería haberse abstenido porque era fiscal general del Estado cuando el Consejo Fiscal que presidía informó el anteproyecto de la ley del aborto.

Además, le acusa de no permitir la abstención de Espejel, que fue rechazada el martes por el Pleno al considerar que, aunque era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que informó el citado anteproyecto, no hay motivo para que no intervenga en las deliberaciones actuales porque fue "hace más de 12 de años".

En su querella, Abogados Cristianos solicita asimismo como medida cautelarísima que se suspenda el Pleno del TC en el que se está tratando el recurso presentado en 2010 por 71 diputados del PP contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El Pleno, que comenzó el martes y ha continuado este miércoles, ha inadmitido el escrito presentado por cinco de esos ex diputados 'populares' donde pedían apartar de dicho debate a Conde-Pumpido, Espejel, Juan Carlos Campo e Inmaculada Montalbán, al considerar que no tienen legitimación suficiente.

Abogados Cristianos ya presentó el martes una denuncia ante la sede de la Comisión Europea en Madrid contra tres magistrados del TC al entender que debían haberse abstenido en la deliberación sobre el aborto.

"El deterioro que está padeciendo nuestro estado de Derecho es tan alarmante que nos vemos obligados a solicitar la actuación del Tribunal Supremo y de la Comisión Europea por el grave riesgo de convertirnos en un Estado fallido", ha dicho la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos.

RECUERDA LA SUSPENSIÓN DEL DEBATE EN EL SENADO

La organización de juristas se hace eco de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que señala que "si hay riesgo de que el juez es parcial, la obligación del demandante de recusar al juez se equilibra con la responsabilidad del juez de abstenerse en el asunto antes del inicio del juicio".

También alude a otra sentencia donde se dice que "la justicia no sólo tiene que aplicarse, sino que también tiene que aparentar que se administra". "Lo que está en juego es la confianza que los tribunales deben inspirar en los ciudadanos de una sociedad democrática", añade.

Castellanos apunta asimismo que "hace poco fue el propio Tribunal Constitucional el que suspendió una votación en el Senado porque se iba a hacer algo ilegal en la reforma dirigida a acelerar su renovación".