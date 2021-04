Los abogados de Villarejo y Rato, citados el martes para celebrar un acto de conciliación por los audios del comisario

El comisario jubilado está demandado por afirmar que el ex vicepresidente del Gobierno había "trincado" sobres con dinero

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Las defensas del comisario jubilado José Manuel Villarejo y el expresidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato están citados este martes para celebrar un acto de conciliación por la demanda de injurias y calumnias que interpuso el exministro contra el expolicía por afirmar en una de las conversaciones que él mismo grabó que el ex 'popular' había "trincado" sobres con dinero.

El acto de conciliación tendrá lugar en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Móstoles. Se trata de un trámite previo de obligado cumplimiento, ya que la ley establece que no se admitirá querella por injuria o calumnia sin antes haber celebrado o intentado el mismo.

Rato, que presentó una demanda contra el comisario jubilado, busca en este acto de conciliación que Villarejo --que salió de la cárcel el 4 de marzo, tras pasar más de tres años en prisión preventiva por el caso 'Tándem'-- niegue la veracidad de lo que manifestó sobre él.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que a este acto no es necesario que se presenten ni la parte demandada ni la demandante, pero sí sus defensas.

Según consta en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional con fecha de 4 de mayo de 2020, que obra en el sumario de la pieza separada 7 del caso 'Tándem', en la que se investiga la 'operación Kitchen', Villarejo afirmó en una de las conversaciones grabadas, e incautadas por la Policía, que el que fuera director gerente del FMI le habría admitido que había "trincado sobres".

En concreto, según indica el informe, Villarejo relató en una conversación que mantuvo antes de su detención en noviembre de 2017 lo siguiente: "Hace dos años me llaman, me mandan de la Moncloa, y me dicen ve a ver a Rato y tranquilízalo y tal y cual, y veo a Rato y me dice: 'que no me toquen mucho los cojones porque yo he trincado sobres, pero delante mía iba Rajoy con otro sobre'". "Una charla donde Rato diga eso, hace un poquito de daño; ese no es Bárcenas", añadió.