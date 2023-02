Abraham Mateo: "El desamor ha dado las canciones más grandes de esta industria"

MADRID, 5 (CHANCE)

Abraham Mateo estuvo este sábado en los Premios Carmen del cine andaluz para "ponerle la banda sonora a la gala" ya que tuvo "la oportunidad de cantar algo que he preparado con mucho corazón". El artista se mostró de lo más feliz tras haber contado con él en un día tan importante para Andalucía y no dudó en mostrar su apoyo infinito a Shakira tras su última canción con Bizarrap.

El cantante nos aseguró que "me gusta mucho lo que hace Shakira, todo lo que hace ella me encanta" y en cuanto a su canción con Bizarrap, opina que "es un temazo súper comercial y se nota que lo ha hecho de corazón y a mí los temas hechos de corazón me llegan. La escucho mucho".

Entiende a la perfección a Shakira "porque al final cuando yo paso por algo así que me marca me gusta componer sobre ello y para mí es una terapia cuando tú tienes el corazón roto de repente compones cosas que uno las siente de otra manera" por eso asegura haber "conectado mucho con la canción de ella por eso, porque soy muy fan de las historias reales".

Reflexionando sobre cómo está en estos momentos la industria musical, Abraham cree que "el desamor ha dado las canciones más grandes de esta industria. Al final es una cosa que da mucho juego para las letras, para las melodías y obviamente se ve claro que conecta más con la gente que los temas de amor, yo creo".

De esta manera, este artista se suma a la lista de cantantes que se han declarado fans de Shakira por la valentía que ha tenido de hacer un tema en el que narra al completo la historia de desamor con Gerard Piqué, poniendo nombre y apellidos a las dos personas que han irrumpido su vida.