Abrdn cree que los mercados españoles se beneficiarán de la recuperación en 2022

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La gestora británica Abrdn cree que los mercados españoles se beneficiarán de la recuperación dado su carácter procíclico y registrarán una buena evolución de cara a 2022.

Así lo ha señalado el director de renta variable europea de Abrdn, Ben Ritchie, en una entrevista a Europa Press donde ha señalado que los mercados se enfrentarán a una serie de "vientos en contra" como la ralentización del crecimiento en China, la disrupción de la cadena de suministros y la inflación, que está presionando los beneficios de las compañías.

"España es uno de esos mercados en los que si se está en un escenario de recuperación, probablemente lo haga mejor", ha señalado Ritchie, que ha recordado la "fuerte exposición" a valores del sector financiero y a otros procíclicos, como Amadeus, que se beneficiarán del escenario de recuperación.

De no existir esos "vientos en contra", Ritchie asegura que el mercado español lo haría mucho mejor.

En general, el responsable de renta variable europea de Abrdn no considera que el actual sea un escenario "terrible" para los mercados y cree que las compañías que lo están haciendo bien serán recompensadas.

"Estoy seguro de que las empresas que muestren su fortaleza en los próximos 12 ó 18 meses tendrán un buen comportamiento en los mercados", ha señalado durante la entrevista, y ha puntualizado que es "improbable" que la situación sea más favorable.

Ritchie pone así el foco en las compañías en concreto y no tanto en los sectores, aunque ha destacado que los que mejor lo harán serán aquellos que tengan una perspectiva de crecimiento estructural a largo plazo.

A la gestora le gustan, especialmente, los sectores farmacéutico, sanitario, tecnológico y software, además de algunos valores industriales y financieros. Ritchie defiende que si bien hay oportunidades, "hay que ser selectivo".

En cuanto a valores concretos, Ritchie ha destacado varios del Ibex 35 como la energética Iberdrola, que considera un buen valor en cuanto a negocio pese a los problemas judiciales a los que se ha enfrentado últimamente.

Otras compañías españolas destacadas, aunque ninguna se encuentra en su fondo de selección de compañías europeas, son Fluidra, Bankinter y CIE Automotive, que están o han estado en algunas de las carteras de la firma en los últimos años, entre otras.

LA OPA DE GARANTI, UN MOVIMIENTO AUDAZ

Ritchie considera que la oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA sobre el 50,15% que no controla del banco turco Garanti es un "movimiento audaz" y anticipa más fusiones transfronterizas en los próximos tres años.

El director de renta variable europea de Abrdn ha señalado que el principal problema sería la mayor exposición de BBVA a países en los que la volatilidad económica y política es más alta. De hecho, el banco español pasaría a tener una exposición a mercados emergentes del 68% si la OPA prospera.

Asimismo, ha recordado que hace diez años Turquía era una mercado en el que "todo el mundo quería entrar" debido a su rápido crecimiento, aunque la situación política y económica ha cambiado mucho en la última década.

No obstante, ha señalado que lo peor que podría pasarle a BBVA con esta operación es que Garanti "cayese hasta cero", es decir, perdiese totalmente su valor, pero cree que la exposición al riesgo "está contenida" y que todas las compañías deberían estar buscando este tipo de movimientos.

LA INFLACIÓN SE NORMALIZARÁ CON EL FIN DE LA PANDEMIA

En cuanto a la inflación, Ritchie coincide con la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, que considera que la inflación es un fenómeno muy ligado a la pandemia.

El responsable de renta variable europea de Abrdn cree que la subida de los precios no es solo un pico que vaya a bajar rápidamente, pero cree que de aquí a dos años volverá a niveles más normales.

También ha añadido que si bien los niveles de inflación que se han ido registrando últimamente son más altos y sobrepasan el objetivo de los bancos centrales, la situación no es "tan mala". "Estamos hablando de un 4% (para Alemania), no de un 13%", ha destacado.

Por su parte, los bancos centrales, tienen a su juicio un "trabajo complicado", ya que los mercados les están presionando para retirar los estímulos, algo que Ritchie no cree que sea una buena idea: considera que es mejor que no los retiren tan pronto porque puede que la economía "no esté tan sana como parece".