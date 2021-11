Absuelto un viceconsejero del PP de Melilla acusado de presunta "compra de votos" con vales de alimentos

MELILLA, 30 (EUROPA PRESS)

Un juzgado de lo Penal de Melilla ha absuelto al ex viceconsejero de Asuntos Sociales entre 2003 y 2015, Hassan Driss (PP), y al presidente de la asociación Numidia, Mimun Mohamed Hamed, por la presunta compra de votos a través de vales de alimentos.

El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla ha resuelto, en una sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, que en el caso del exviceconsejero Hassán Driss no queda probado que haya cometido ni un delito electoral ni otro de malversación. Tanto la acusación particular representada por CPM y PSOE como la Fiscalía pedían unas condenas de prisión que iban desde los tres años que reclamaba la acusación a los 30 días del Ministerio Público, multa económica e inhabilitación para el ejercicio de cargo público, mientras la defensa pedía la libre absolución.

En el caso del presidente de la asociación Mimun Mohamed, la sentencia señala que no ha cometido un delito de malversación pero sí un delito electoral, si bien no ha sido condenado porque dicho delito electoral ha prescrito "al concurrir la prescripción como causa extintiva de la responsabilidad penal".

La sentencia no es firme y contra la misma cabe recurso. Tanto Hassan Driss como Mimun Mohamed han expresado su alegría por la sentencia absolutoria y ambos han subrayado que desde el principio defendieron su inocencia porque no hicieron nada irregular.

Hassan Driss ha admitido que lo peor de este caso han sido los 14 años que ha durado un proceso judicial, que se remonta al año 2007. Preguntado si ese tiempo de espera ha sido duro, su respuesta ha sido "imagínate, desde el año 2007, pues haz cuentas". Driss ha defendido su inocencia al subrayar que "yo no he hecho nada malo ni nada que no estuviera dentro de mis competencias como viceconsejero de Asuntos Sociales".

De la misma opinión es el presidente de Numidia, quien ha destacado que "se ha hecho justicia con nosotros" aunque también ha lamentado "el sufrimiento de tantos años de espera" sobre un proceso judicial que se remonta a casi tres lustros.

El juicio del caso de los vales de alimentos, en el que el ex viceconsejero de Asuntos Sociales y el presidente de Numidia estaban acusados de la presunta compra de votos en las elecciones autonómicas de 2007 a cambio de dichas ayudas sociales, se celebró en dos sesiones, una en octubre y otra en noviembre.