Absuelven a la activista Tamara Carrasco de desórdenes públicos con los CDR

Inicialmente fue investigada por presunto terrorismo y rebelión como cabecilla de los CDR

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

El Juzgado Penal 25 de Barcelona ha absuelto a la activista independentista Tamara Carrasco, quien fue juzgada acusada de incitar a desórdenes públicos en protestas convocadas por los CDR.

En un auto de este martes, la magistrada titular del juzgado declara su absolución después del juicio celebrado el 28 de septiembre en la Ciudad de la Justicia de Barcelona.

Carrasco alegó en el juicio que ha "sufrido una operación de Estado", siendo inicialmente investigada por presunto terrorismo y rebelión, y acusada de ser cabecilla de los CDR, y su defensa centró los argumentos en la forma cómo la Guardia Civil consiguió el audio de Whatsapp que sustentaba la acusación.

En este sentido, el abogado Benet Salellas alegó una vulneración de derechos fundamentales porque el cuerpo policial no detalló cómo consiguió el mensaje de audio --lo que "no ha quedado acreditado", recoge la sentencia--, y Carrasco sostuvo en el juicio que era un mensaje personal y no lo difundió públicamente.

MENSAJE PRIVADO E INFORMATIVO

La jueza considera que el mensaje de Carrasco "no se puede considerar distribución o difusión pública", por lo que no cabe el delito de incitación a desórdenes públicos del que le acusaba la Fiscalía, y añade de que en el audio solo compartió información.

Por eso, detalla que "no se puede considerar acreditado que en el mensaje remitido por la acusada se incite a cometer o refuerce la decisión de otros de cometer las acciones" de protesta previstas para los días 26 y 27 de marzo de 2018.

Desde su detención en abril de 2018, Carrasco tuvo prohibido salir de su municipio, Viladecans (Barcelona), hasta mayo de 2019, cuando un juzgado de Barcelona revocó esta medida cautelar.