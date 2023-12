Absuelven por falta de pruebas a un coruñés acusado de agredir sexualmente a su expareja en un hotel

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 (EUROPA PRESS)

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña ha absuelto a un hombre acusado de agredir sexualmente y de robar a su expareja en el transcurso de un encuentro en un hotel.

En concreto, el tribunal considera probado que ambos mantuvieron una relación sexual en una habitación de hotel pero creen que no se ha acreditado de forma suficiente que fuera no consentida, con empleo de violencia e intimidación por parte del acusado.

"No consideramos que la denunciante haya faltado a la verdad, sino que albergamos dudas sobre lo realmente acontecido, lo que determina la aplicación del principio in dubio pro reo", explican los magistrados, quienes recuerdan que esa regla impone al juez "el no afirmar hecho alguno que pueda dar lugar a un pronunciamiento de culpabilidad si se albergan dudas sobre su certeza".

La Audiencia indica que el relato de hechos del escrito de calificación no "colma las exigencias del tipo" delictivo que se le atribuye, al tiempo que subraya que tampoco se ha acreditado la concurrencia del elemento objetivo ni la concurrencia del imprescindible ánimo de lucro en el acto de apoderamiento que se le atribuye. La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.