La Academia de Televisión anuncia los profesionales y programas finalistas a los Premios Iris 2022

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual ha dado a conocer este martes los profesionales y programas finalistas a los Premios Iris 2022 entre las más de 450 candidaturas presentadas por televisiones, productoras y miembros de la Academia.

Según ha informado la institución, los académicos elegirán a los ganadores en una votación secreta y ante notario, y se conocerán durante la ceremonia de entrega de los galardones que se prevé celebrar en el mes de noviembre.

En concreto, los finalistas en la categoría Mejor Actor son Álvaro Mel por 'La fortuna' (Movistar Plus+), Antonio Resines por 'Sentimos las molestias' (Movistar Plus+), Daniel Grao por 'Hit' (La 1 de TVE), Javier Cámara por 'Rapa' (Movistar Plus+), Jon Plazaola por 'Amar es para siempre' (Antena 3), Miguel Ángel Muñoz por 'Sequía' (La 1 de TVE), y Miguel Rellán por Sentimos las molestias' (Movistar Plus+).

En el caso de Mejor Actriz, las finalistas de este año son Alba Flores por 'Maricón perdido' (TNT), Blanca Portillo por 'Días mejores' (Prime Video), Candela Peña por 'Maricón perdido' (TNT), Elena Rivera por 'Sequía' (La 1 de TVE), Itziar Ituño por 'Intimidad' (Netflix), Leticia Dolera por 'Vida perfecta' (Movistar Plus+) y Nathalie Poza por 'La unidad' (Movistar Plus+)

Respecto a la Mejor Dirección, los finalistas son Aitor Gutiérrez por 'El condensador de fluzo' (La 2 de TVE), Carles Porta por 'Crims' (TV3 y Movistar +), Dani de la Torre por 'La unidad' (Movistar Plus+), David Miralles por 'G.E.O. Más Álla del Límite' (Prime Vídeo España), Joaquín Llamas y Oriol Ferrer por 'Sequía' (La 1 de TVE) y Jorge Coira y Elena Trapé por 'Rapa' (Movistar Plus+).

En el caso de la categoría de Mejor Ficción, la Academia ha indicado que los finalistas son 'El Cid' (Amazon Prime Vídeo), 'Hit' (La 1 de TVE), 'Intimidad' (Netflix), 'La unidad' (Movistar Plus+), 'Rapa' (Movistar Plus+) y 'Sequía' (La 1 de TVE).

Asimismo, los finalistas al Mejor Guión son Joaquín Oristrell, Yolanda García Serrano, Jacobo Delgado, Luis Caballero y Pablo Bartolomé por 'Hit' (La 1 de TVE); Laura Sarmiento por 'Intimidad' (Netflix); Leticia Dolera y Manuel Burque por 'Vida perfecta' (Movistar Plus+); Miguel Toral por 'El Guernica en 5 sentidos' (Telemadrid); Pepe Coira y Fran Araújo por 'Rapa' (Movistar Plus+); y Robert Fonollosa por 'Into the blue' (Grandes Documentales La 2 de TVE).

Los finalistas de la categoría de Mejor Informativo son 7 Noticias (7 TV Región de Murcia), Antena 3 Noticias 1 (Antena 3), Antena 3 Noticias 2 (Antena 3), 'El Objetivo' (laSexta), TD2 Especial desde la frontera Ucrania / Polonia (La 1 de TVE, Canal 24 horas y RTVE Play), y Una hora menos especial Volcán (Televisión Canaria)

Antonio García Ferreras por 'Al Rojo Vivo' (laSexta), Carlos Franganillo por TD 2 (La 1 de TVE), Olga Lambea por Informativos Canal 24 Horas (Canal 24 Horas de RTVE), Roberto Brasero por 'Mundo Brasero' (Antena 3), Sandra Golpe por Antena 3 Noticias 1 (Antena 3) y Vicente Vallés por Antena 3 Noticias 2 (Antena 3) son los finalistas como Mejor Presentador/a de informativos.

En la categoría de Mejor Presentador/a de programas los finalistas son Alfonso Arús por 'Aruser@s' (laSexta), Andreu Buenafuente por 'El Late Motiv de Andreu Buenafuente' (Movistar +), María Casado por 'Las tres puertas' (La 1 de TVE), Mercedes Milá por 'Milá vs. Milá' (#0 por Movistar Plus+), Roberto Leal por 'El Desafío' (Antena 3) y Susanna Griso por 'Espejo público' (Antena 3.)

Ángeles Villamarín por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco), Joaquín Llamas y Jorge Sánchez Gallo por 'Sequía' (La 1 de TVE), Koldo Zuazua por 'La fortuna' (Movistar Plus+), Equipo de producción de TD2 Especial desde la frontera Ucrania / Polonia (La 1 de TVE), Óscar González Martín Moro y Matie Ojer Lanas por 'G.E.O. Más Álla del Límite' (Prime Vídeo) y Equipo de producción de 'La casa de papel' (Netflix) son los finalistas a la Mejor Producción.

Los finalistas a Mejor Programa son Benidor Fest 2022 (La 1 de TVE y Playz), 'Eufòria' (TV3), 'G.E.O. Más Álla del Límite' (Prime Vídeo España), 'Ilustres Ignorantes' (#0 por Movistar Plus+), 'La matemática del espejo' T2 (La 2 de TVE), 'Las tres puertas' (La 1 de TVE) y 'LOL: Si te ríes, pierdes' (Amazon Prime Video).

En la categoría de Mejor Programa Infantil, los finalistas son 'Croco Doc' (Clan y À Punt), 'Mironins' (Clan TV y TV3), 'Momonsters' (Clan), y 'Pocoyó' (RTVE, Netflix, HBO Max, Amazon Prime, Hopster y Rakuten).

La Academia ha apuntado que los finalistas a Mejor Programa Producido para canal temático son 'Control de Carreteras' (DMAX), 'Crónicas del zoo' (DMAX), 'El chiringuito de jugones' (Mega), 'Extraterrestres, ellos están entre nosotros' (DMAX), y 'Roast Battle' (Comedy Central).

Álvaro Santamarina y Gerardo Ferreras por 'La voz' (Antena 3), David Fernández Rivas por 'El Hormiguero' (Antena 3), Javier Ruiz por 'Insiders' (Netflix), Jordi Vives por Benidorm Fest (La 1 de TVE y Playz), Martín de Campos y Nacho Calvo por B.S.O. con Emilio Aragón (#0 por Movistar Plus+), Víctor Peña y Víctor Mesa por 'La isla de las tentaciones' (Telecinco) son los finalistas que optan al premio a la Mejor Realización.