Acalde de Pamplona dice que "la situación de Madrid y Navarra no es la misma" y pide "calma"

PAMPLONA, 29 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha afirmado que "la situación de Madrid y la de Navarra" en relación con el Covid-19 "no es la misma" y ha afirmado que, aunque "preocupan los datos, hay que tener calma".

Enrique Maya ha asegurado, en declaraciones a los medios, que "han sido muy desafortunadas" las palabras del ministro Salvador Illa al hablar de una incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes para apuntar a posibles confinamientos. "Todo el mundo mira a las Comunidades Autónomas y ciudades que pueden pasar esa cifra y ha montado un revuelo absolutamente innecesario. Es lógico que a nivel ciudadano y de medios de comunicación se compare pero las situaciones no son las mismas", ha dicho.

Así, el alcalde de Pamplona ha señalado que "la situación de Madrid y la situación de Navarra no es la misma por población, por densidad de actividad, medios de transporte, aeropuerto".

Maya ha afirmado que en Pamplona "hay barrios como la Milagrosa y San Jorge y algunos otros que van creciendo" y ha reconocido que hay "preocupación", pero ha pedido "calma" porque "la actividad económica tiene que seguir adelante, la vida sigue y tenemos que medir mucho todo lo que hacemos".

Respecto a los barrios con mayor incidencia, el alcalde ha señalado que "de momento no hay ningún dato que nos lleve a pensar que se vayan a confinar, vamos a tener esa tranquilidad y, en todo caso, todo pasará por datos objetivos, por medidas concretas que habrá que valorar muy despacio y siempre trabajando en contacto el Gobierno y el Ayuntamiento".

Maya ha recordado que se ha constituido en el Ayuntamiento la denominada Comisión Covid-19 y "Pamplona va a trabajar desde ahí". "No seré yo quien dé un paso que pueda generar una alarma que no sea real, otra cosa es que llegue en un momento en el que haya que tomar medidas, pero hoy no se está barajando", ha indicado.