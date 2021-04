Acerinox pone en marcha iniciativas de prevención de riesgos laborales con motivo del World Steel Safety Day

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Acerinox ha puesto en marcha una serie de iniciativas destinadas a la prevención de riesgos laborales con motivo del World Steel Safety Day y del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo proclamado por las Naciones Unidas, que se celebra el 28 de abril.

La compañía ha informado de que durante una semana, denominada Safety Week y que se extenderá desde el 26 hasta el 30 de abril, llevará a cabo actividades que contarán con la participación de los empleados, emitirá mensajes recordatorios y consejos a través de diferentes canales y desarrollará auditorías con el fin de identificar posibles riesgos.

También participarán de estas actividades los trabajadores de las empresas contratistas, las cuáles estarán acompañadas de obsequios conmemorativos, concursos o relatos en los que se premiarán las mejores ideas e iniciativas similares para fomentar la participación de la plantilla, dándolo a conocer de manera continuada a través de canales de comunicación interna.

Bajo el lema 'Our People, Our Priority: Safety First' (Nuestra gente, nuestra prioridad: la seguridad primero), Acerinox da prioridad a la salud y la seguridad de sus trabajadores. La compañía ha puesto de manifiesto que su compromiso va más allá del ámbito laboral y anima a sus trabajadores a cambiar hábitos y rutinas poco saludables, a realizar ejercicio y actividad física con frecuencia.