Achraf Hakimi reaparece en España tras la demoledora carta de Hiba Abouk

MADRID, 28 (CHANCE)

Viviendo uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal tras su imputación por violación, Achraf Hakimi reaparece en España convocado con su selección para el partido contra Perú. Visiblemente relajado y evitando las preguntas de los medios, hemos podido ver al futbolista salir del hotel de concentración para subirse rápidamente al autobús que les estaba esperando a escasos metros.Aunque hasta el momento su mujer y madre de sus hijos, Hiba Abouk, había preferido mantenerse al margen de todas las acusaciones, la actriz ha terminado estallando en redes sociales. Hace tan solo unos días Hiba publicaba un post en su cuenta de Instagram dejando claro que el futbolista y ella ya no están juntos y que siempre estará del lado de las víctimas."Tengo la necesidad perentoria de explicarme, para así poder retomar mi vida personal, pública y profesional de la manera menos perjudicial y traumática posible, protegiendo por encima de todo a mis hijos que son, como no puede ser de otra manera, mi absoluta prioridad" publicaba la actriz hace unos días. "La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena" proseguía en su carta desvinculándose así de todo lo que ha sucedido con el futbolista. "Huelga recalcar que en mi vida siempre he estado y estaré del lado de las víctimas, por lo tanto dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia" sentenciaba dejando claro cuál es su postura actual.