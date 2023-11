Achraf Hakimi reaparece en España

MADRID, 9 (CHANCE)

Tras su imputación por una presunta violación, Achraf Hakimi reaparecía en España el pasado mes de marzo convocado con su selección para el partido contra Perú. Visiblemente relajado y evitando las preguntas de los medios, veíamos al futbolista salir del hotel de concentración para subirse rápidamente al autobús que les estaba esperando a escasos metros... pero hasta ahora, no le habíamos podido ver 'face to face'.

Paralelamente nos enterábamos de que su separación con Hiba Abouk era un hecho, ella misma lo anunciaba a través de sus redes sociales tras el escándalo judicial: "La realidad es que hacía ya un tiempo que después de meditarlo mucho el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena".

Este miércoles, el futbolista reaparecía ante las cámaras en Madrid en la presentación de la Pinilla Mountain Resorts, donde es uno de los inversores. Entre los asistentes, pudimos ver a su hermano, Nabil Hakimi o Borja Mayoral junto a su novia Flavia Natalini (madre de su hijo), Rubén de la Red, Marta López y León Starino.

Achraf atendió a los medios, pero supo cuando retirarse. En esta ocasión el jugador aseguró que no sabía nada del asalto en casa de Neymar: "No, no me he dado cuenta de esto, estuve centrado en mi partido ayer, le mandaré algún mensaje, no he podido saber nada de esto".

Por otro lado, el futbolista nos confesaba que le gustaría ver jugando de nuevo a Sergio Rico: "sí, es una parte de la familia del París, sabemos que está mucho mejor y esperemos que esté pronto con nosotros, estamos deseando verle y que esté cerca de nosotros".

Por último, sobre la última derrota de su equipo, Achraf nos comentaba que "estamos un poco jodidos, pero es normal estar así después de la derrota fuera de casa, mentalizados para lo que viene y prepararnos bien".

Eso sí, al escuchar las preguntas sobre su divorcio con la conocida actriz y sobre su imputación por esa presunta violación, el futbolista se marchaba de las cámaras y evitaba hacer cualquier comentario.