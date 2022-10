ACIE denuncia que el Gobierno legisla en pro de las tarifas reguladas y afectando al mercado libre de energía

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha mostrado su desacuerdo con algunas de las medidas urgentes al mercado energético que el Gobierno ha regulado durante el último año, ya que considera que estas propuestas "se siguen legislando en pro de las tarifas reguladas, sin tener en cuenta a las comercializadoras independientes y afectando de lleno al mercado libre de energía".

En un comunicado, la asociación, de la que forma parte compañías como Acciona, Engie España, Factorenegía, Feníe Energía o TotalEnergies, entre otras, denunció que esta situación "se ha visto agravada" a partir del texto de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 10/2022, del 13 de mayo, en el que se recoge explícitamente que los comercializadores en mercado libre podrán resultar exentos del pago del coste del ajuste por aquella parte de su energía que se encuentre sujeta a instrumentos de cobertura a plazo.

Por ello, ACIE afirmó que no entiende la obligatoriedad, regulada en el último real decreto-ley de este miércoles (RDL 18/2022), de tener que indicar en las facturas que "pueden elegir voluntariamente" repercutir o no el importe de la energía asociada a la compensación del mecanismo ibérico, ya que la elección de repercutir o no ese coste, "no es de libre elección por el comercializador independiente, sino que depende directamente del producto ofertado y de la cantidad de energía que tuviera cubierta, algo que es particular de cada comercializador".

La asociación, que subrayó que está a favor de ayudar a los consumidores más vulnerables "en estos tiempos complicados", desaprobó que estas ayudas impliquen "el menoscabo de las comercializadoras independientes del mercado libre".

"Máxime cuando en la actualidad, los consumidores pueden acogerse a la tarifa regulada, tanto aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad energética como quienes no reparan en los gastos de su factura de gas", añadió al respecto.

MEDIDAS DE APLICACIÓN A TODO EL MERCADO.

Por ello, subrayó que en España existe una gran competencia de agentes en mercado libre, por lo que las medidas a implementar deben ser de aplicación a todo el mercado, "y no afectar solo a determinadas tarifas, que están limitadas a un determinado grupo de comercializadores".

Por otra parte, ACIE también manifestó su malestar "por la falta de atención por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", ya que aunque desde la asociación de comercializadoras independientes se ha tratado de fijar una reunión, las fechas se han ido posponiendo y cancelando de forma continuada por parte del gabinete de Teresa Ribera.