Aclaramos la verdad de la (no) participación de Shakira en el Mundial de Fúbtol de Catar

MADRID, 17 (CHANCE)

Coincidiendo con su acuerdo de separación de Gerard Piqué y con la confirmación de su mudanza a Miami a principios de 2023, Shakira ha protagonizado en los últimos días decenas de titulares por su supuesta participación en el Mundial de Fútbol de Catar, que da comienzo este domingo.

Se dio por hecho que la colombiana - que en ningún momento se pronunció sobre este tema - cantaría en la ceremonia inaugural de la cita futbolística junto a los Black Eyed Peas y el grupo coreano BTS para interpretar uno de sus últimos éxitos, 'Don't you worry'.

Una actuación que entraba dentro de la 'lógica' - ya que ha puesto voz a los Mundiales de Sudáfrica en 2010 y al de Brasil en 2014 - pero que fue muy criticada, puesto que no se entendía que tras las negativas de artistas como Dua Lipa, Rod Stewart o J. Balvin a cantar en Qatar por su nulo respeto a los Derechos Humanos, Shakira sí se prestase a actuar en el Emirato.

Poco después, se hacía público que la cantante de 'Monotonía' no actuaría ni en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol ni a lo largo del campeonato. Una decisión que para muchos venía motivada por las críticas y presiones recibidas tras anunciarse su nombre como cabeza de cartel en Catar.

Sin embargo, y tras hablar con fuentes cercanas a Shakira, Europa Press puede asegurar que la cantante no cantará en el Mundial pero en ningún momento se confirmó su participación en el torneo, por lo que es rotundamente falso que cancelase su actuación a raíz de las críticas. Informaciones publicadas que se basan, según su entorno, "en rumores no oficiales" que, con su ausencia en Catar se demuestra que no eran ciertos.