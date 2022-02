Activan un protocolo similar al del accidente del Alvia para las familias del 'Villa de Pitanxo'

Feijóo apela a respetar los canales establecidos para que los familiares sean los primeros en conocer la identidad de los fallecidos

MARÍN (PONTEVEDRA), 16 (EUROPA PRESS)

Autoridades reunidas en Marín (Pontevedra) han acordado poner en marcha un protocolo similar al activado en el trágico accidente ferroviario del Alvia, en Santiago, para la atención y comunicación de información a las familias de las víctimas del naufragio 'Villa de Pitanxo'.

Así lo ha trasladado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras reunirse en Marín con el presidente de la Autoridad Portuaria, alcaldes de la zona --María Ramallo (Bueu), Victoria Portas (Cangas), Félix Juncal (Bueu) y Leticia Santos (Moaña)--, representantes de la armadora, y el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones. En el encuentro también ha participado la conselleira do Mar, Rosa Quintana.

Según el protocolo y en la línea de lo que ya había avanzado en la pasada jornada el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, serán los psicólogos de la Comunidad autónoma --reforzados si fuera preciso por especialistas de la Cruz Roja-- los que notifiquen a las familias de las víctimas cualquier novedad.

A medida que haya confirmación oficial de la identidad de las personas cuyos cadáveres han sido recuperados (10 de los 24 tripulantes del pesquero hasta el momento, ya que hay tres supervivientes y otros 11 permanecen desaparecidos), Feijóo ha explicado que "serán los psicólogos los que comuniquen a las familias el hecho luctuoso".

"Una vez que la familia y el armador (al que se le proporcionará también inmediatamente los datos) tengan la información, daremos los nombres y apellidos a los medios de comunicación", ha transmitido Feijóo, quien ha apelado a la prudencia y al respeto a las familias de las víctimas, ya que hay que "gestionar el dolor".

Ha hecho hincapié en la incertidumbre y que podría haber cuerpos que "tarden mucho tiempo en aparecer", al tiempo que ha incidido en la magnitud de esta tragedia marítima y ha recordado que hay que retroceder hasta 1978 con el hundimiento en las Illas Cíes del pesquero 'Marbel' --en el que fallecieron 27 personas-- para rememorar una catástrofe de este calado.

OPERATIVO "MUY COMPLEJO"

El mandatario autonómico ha apuntado que, en el momento de su comparecencia ante los medios acompañado por José Miñones, no había novedades en el "muy complejo" operativo desplegado en la zona que, por el momento, ha rescatado a tres marineros con vida y los cuerpos de otros diez tripulantes del 'Villa de Pitanxo'.

Feijóo ha resaltado que los condicionantes en el lugar del siniestro, con una "dificilísima" situación meteorológica en una zona de aguas muy frías, hacen "muy dificultosas" tanto las tareas de búsqueda como las posibilidades de superviviencia para las personas que viajaban a bordo del pesquero hundido.

"Esas tres personas que se mantuvieron con vida en la balsa tienen que ser personas muy fuertes", ha comentado el presidente antes de incidir en la importancia de no caer en "especulaciones" por respeto a las familias y allegados de los marineros, por lo que ha pedido la comprensión y colaboración de los medios de comunicación para que sólo sean trasladados datos contrastados sobre el desarrollo de los acontecimientos en Terranova.

"Estamos hablando de personas que tienen familias, no de una noticia o de una opinión", ha aseverado Núñez Feijóo, que se ha comprometido a facilitar las identidades de los fallecidos después de que lo conozcan sus allegados y la empresa armadora, a los que ha trasladado el cariño y apoyo del Gobierno gallego.

En cuanto a los superivivientes, ha apuntado que, por el momento, solo se conoce que se encuentran estables y conscientes y que todavía es pronto para saber cuándo serán evacuados a tierra para, posteriormente, ser repatriados. También ha apelado a la prudencia sobre el procedimiento a seguir con los cuerpos de los marineros fallecidos que ya han sido localizados.

"Hemos quedado en que serán los psicólogos los que den la información, tanto de los superviventes como de la tripulación. No vamos a hacer distinción si esa persona ha sido encontrada sin vida o todavía no. Mientras una persona no esté identificada legalmente no se puede dar esa información", ha subrayado.

CAUSAS DEL SINIESTRO

Cuestionado sobre las posibles causas del siniestro, Feijóo ha apuntado que también es pronto para conocerlas, si bien ha apuntado al mal tiempo que afecta a la zona del accidente durante estos días.

El presidente ha incidido que el 'Villa de Pitanxo' es un barco de grandes dimensiones en el que viajaban profesionales de la navegación, "buenos patrones y excelentes marineros"; al tiempo que ha mostrado su agradecimiento a las embarcaciones y equipos que trabajan en las tareas de búsqueda.

Por úlitimo, ha agradecido los mensajes de solidaridad llegados desde diferentes estamentos de la sociedad española por la tragedia, desde la Jefatura del Estado a la Presidencia del Gobierno. "Todos estamos para intentar acertar en una situación muy compleja qeu no depende del Salvamento Español", ha remarcado Feijóo.