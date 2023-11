El actor Juan José Ballesta declara ante el juez por una presunta agresión sexual

MADRID, 7 (CHANCE)

El actor Juan José Ballesta ha comparecido este martes en los juzgados de Parla para declarar ante el juez por un presunto delito de agresión sexual después de que una mujer de 47 años -que asegura ser su vecina y amiga de la infancia, y que padece una esquizofrenia paranoiode- le denunciase el pasado mes de julio, días después de que el protagonista de 'El bola' supuestamente abusase sexualmente de ella cuando ambos fueron a un cajero durante una noche de fiesta.

Una agresión que el intérprete ha negado rotundamente desde el primer momento, asegurando que ni siquiera conoce a la mujer que le ha denunciado. A pesar de insistir en su inocencia, Juanjo ha tenido que declarar hoy en calidad de investigado, e intentando esquivar a las cámaras en este delicado trance ha llegado a los juzgados con más de una hora de antelación y accediendo a la sala por una puerta trasera.

Ha sido su abogada, Beatriz Uriarte, quién ha atendido a los medios de comunicación y ha revelado cómo se encuentra el actor: "Está tranquilo porque sabe que vamos a poder acreditar lo que realmente ha ocurrido, que es nada, pero no deja de ser un procedimiento muy delicado. Un delito así puede estigmatizar mucho a su persona y en esos términos sí que es verdad que puede estar un poco nervioso por ver todo el revuelo que se ha generado y lo que esto le puede ocasionar a nivel profesional y a nivel personal.". "Realmente él cree que va a poder, y no es que lo crea, es que lo afirma, que va a poder demostrar su inocencia", ha asegurado.

"A la víctima no la conoce, no tiene su número de teléfono, no sabe quién es, ha hablado con familiares, ha hablado con amigos, no encuentra ningún nexo en común y va a tener que ser ella quien también demuestre que esa relación existe porque no existe ningún tipo de amistad, no existe relación y no sabe quién es esa persona" ha explicado, desmintiendo que la denunciante y Juan José hayan sido vecinos o amigos.

Una versión que contradice el abogado de la presunta víctima, Juan Manuel Medina, que ha asegurado que su cliente y el actor sí se conocían: "eso está acreditado ya. Mi representante aportó unos audios de WhatsApp que ya grabó en un momento en el que tampoco estaba bien porque sabéis todos el problema que esta chica, el problema médico que tiene. Y entonces en esos audios uno de los investigados reconoce que se conocen"

"Ella está mal, no es un plato de gusto nunca verte envuelta en unos hechos de esta naturaleza, no ser víctima de este tipo de hechos. Pero bueno, afrontando la situación, es consciente de que tiene que pasar por este proceso" ha reconocido, confiado en poder demostrar que el intérprete si abusó sexualmente dde su clienta.