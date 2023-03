El actor Ramón Barea, nominado a los Goya, revela que los audífonos de Aural le han permitido reconectar con su vida

El intérprete de 'Cinco lobitos' se convierte en el embajador de los centros auditivos Aural y explica que "adaptarse unos audífonos" ha sido clave para seguir al pie del cañón y estrenar una nueva obra de teatro a sus 74 años

MADRID, 31 (CHANCE)

El veterano actor Ramón Barea, Premio Nacional de Teatro en 2013 y nominado al Goya como Mejor Actor de Reparto por su papel en la película 'Cinco lobitos', se convierte en el embajador de la red de centros auditivos Aural, pioneros en audiología en nuestro país.

A sus 74 años, y después de una trayectoria artística de varias décadas que atraviesa uno de sus mejores momentos en la actualidad -puesto que a su primera nominación a los premios más importantes del cine español se une el estreno de su nueva obra de teatro, 'La lucha por la vida', un homenaje a Pío Baroja- el intérprete vasco no oculta sus problemas de audición y ha compartido su experiencia para compaginar su profesión con su déficit de audición. "Todo un reto" confiesa.

Sin embargo, y aunque "a veces puede parecer complicado", ha conseguido "conectar de nuevo" con su carrera artística y con su vida personal "sin ninguna dificultad" gracias a un secreto tan 'sencillo' como el uso de audífonos: "Con la ayuda de los profesionales de los centros auditivos Aural he recuperado la claridad auditiva y me ha permitido conectar con mi entorno".

Para su adaptación audio protésica, Ramón Barea ha elegido uno de los centros de la red de centros auditivos Aural -presentes en gran parte de nuestro país con 250 gabinetes- y como asegura encantado con su decisión, su satisfacción con sus nuevos audífonos no puede ser mayor. "Llevar audífonos me ha simplificado la vida. En mi trabajo diario, es súper importante poder oír bien y mis audífonos me permiten hacerlo" explica, confesando que "incluso tengo la sensación de que no los llevo puestos ya que el sonido es muy natural".

"Muchas veces necesito personalizar mi audición y lo puedo hacer al momento a través del móvil. Realmente es muy sencillo y me ha sorprendido su alto nivel tecnológico. Incluso llamar por teléfono es muy sencillo porque puedo oír las conversaciones directas en el móvil" afirma maravillado.

SOLO TRES DE CADA 10 PERSONAS CON PÉRDIDA AUDITIVA LLEVAN AUDÍFONOS

Contar con un testimonio tan creíble como Ramón Barea, exponen desde Aural, es muy positivo de cara a normalizar la pérdida auditiva y visibilizar la necesidad de buscar una solución. Es algo fundamental, ya que el uso de audífonos en nuestro país no está todo lo normalizado que debería estar, según los expertos.

De hecho, solo tres de cada 10 personas con problemas de audición en nuestro país utilizan audífonos, un dato alarmante si tenemos en cuenta que la pérdida auditiva sin tratar provoca que las personas tiendan a aislarse de su entorno, lo que puede generar depresión, estrés y ansiedad e incluso puede acelerar el deterioro cognitivo.

La incorporación del protagonista de 'Cinco lobitos' como embajador de la red de centros permite a Aural seguir promoviendo la importancia de cuidar la salud auditiva con el fin de mejorar la calidad de vida y romper el estigma de llevar audífonos que sufren las personas con pérdida auditiva.

Para el actor, por su parte, esta colaboración le permite poder trasladar un mensaje de concienciación sobre la pérdida auditiva a la población. Según explica, "realmente, en una profesión como la mía, en la que una buena audición es primordial, es necesario contar con audífonos de alta tecnología como los de Aural y con los servicios añadidos que me permiten estar tranquilo para gozar siempre de una buena audición".

Nuevos centros experienciales para un futuro mejor

Con el aumento de la población de tercera edad, los casos de pérdida auditiva han sufrido un auge. Con el objetivo de atender a los retos del futuro, la red de centros auditivos Aural -trabajan desde hace más de 40 años para mejorar la audición, la calidad de vida y el bienestar de las personas con problemas de audición- está apostando por la apertura de lo que denomina "centros auditivos experienciales", el primero de los cuales se abrió en Valencia el pasado mes de octubre.

Esta acción pretende marcar un nuevo modelo de establecimientos que revolucione el sector de la audiología, ofreciendo al usuario un servicio único y ajustado a sus necesidades. Los nuevos centros están pensados para poder recrear situaciones auditivas reales y que los clientes puedan experimentar cómo oír con audífonos Aural en diferentes ambientes.