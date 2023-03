Actores recuerdan a Laura Valenzuela en el Festival de Málaga

MADRID, 18 (CHANCE)

Tras varios días ingresada en el hospital madrileño de La Princesa a causa de una infección que desgraciadamente no superaba, Laura Valenzuela fallecía este viernes a sus 92 años de edad rodeada de todos sus seres queridos, pero en especial, de su hija Lara Dibildos que no se ha separado ni un solo momento de su lado.

Rostros conocidos que han acudido al Festival de cine de Málaga no han querido pasar por alto esta triste noticia y han querido recordar, ante los micrófonos de Europa Press, a la inolvidable presentadora, actriz y modelo que tantos buenos momentos nos ha dado en televisión.

Carla Simón lamentaba su fallecimiento y nos aseguraba que "es muy fuerte cuando se va alguien que ha estado tan presente en el imaginario de todo el mundo, es muy raro". Por su parte, Miriam Giovanelli se mostraba muy afectada y en shock cuando se enteraba por nosotros de la triste noticia: "la verdad es que no conozco a la familia pero evidentemente no lo sabía, me acabo de enterar".

Secun de la Rosa aprovechaba nuestros micrófonos para recordarla: "de Laura Valenzuela me gusta mucho su faceta como actriz. Todo el mundo conoce su parte de presentadora, pero ella cuando se casó con Dibildos era una actriz excelente" y Ángela Molina aseguraba que "tenemos que recordarla con la alegría que ella siempre nos dio" porque "siempre estará con nosotros".

Eva Hache nos hablaba de la suerte que ha tenido España de contar con una mujer tan extraordinaria: "sí ahora mismo, ya ves, fíjate, que al final tenemos tantos referentes y gente tan importante, que claro, se van muriendo es la vida y es la muerte qué suerte hemos tenido de disfrutar de gente tan talentosa. Eso es, historia".

Antonio Resines aprovechaba las cámaras para mandar el pésame a toda la familia de la presentadora: "una pena, pero bueno. Yo no la conocía. Era un poquito más mayor que yo pero era una tía estupenda, seguro. Lo siento, que descanse en paz" y aseguraba que Laura ha formado, forma y formará parte de la historia de nuestro país: "sí, efectivamente"

Por último, la actriz Daniela Santiago mandaba un mensaje de aliento a los familiares de la comunicadora: "me acabo de enterar. Pues me acabo de enterar. Quiero mandarle un beso enrome a su familia, a sus amigos y decir que ha sido una pérdida. Que la vamos a echar muchísimo de menos y me he quedado muy fría porque me he enterado ahora mismo". Asegura que hay que recordar a la presentadora con mucho cariño y valorando su carrera profesional: "no se puede olvidar. Son personas que han dejado huella y hay que recordarlas siempre por su trabajo. Por eso, con una sonrisa y con cariño".