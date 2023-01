La actriz Jedet deja la puerta abierta a grabar un documental de su vida

MADRID, 29 (CHANCE)

Zaragoza acogía este sábado a numerosos rostros conocidos de nuestro cine y televisión para celebrar, por todo lo alto, los Premios Feroz. Una cita indispensable para la industria en la que se homenajeaba con el Premio Feroz de Honor al gran Pedro Almodóvar.

En la alfombra roja pudimos hablar con Jedet, que a pesar de ser la primera vez que acudía a estos premios, se mostraba orgullosa de poder homenajear a Pedro: "encima para celebrar a Almodóvar... Hoy es una noche maravillosa". La actriz se declaraba fan del director de cine: "yo soy fan de Almodóvar" y nos aseguraba que "la mujer que soy en gran parte es gracias a sus películas".

En cuanto a su situación personal, la cantante aseguraba que está "muy bien, estoy muy tranquila, estoy muy feliz y en paz, en calma. Estoy muy bien, trabajando" y es que Jedet es muy activa en redes sociales y muchas de sus experiencias personales las comparte con sus seguidores, como su último desamor.

Jedet dejaba a entrever, cuando le preguntábamos por sus proyectos profesionales, que en algún momento quizás veamos un documental de su vida: "puede ser que pase en algún momento, sí. Ya se está un poco cociendo todo". Aunque no sabe "si pasará al final", de lo que sí que está segura es que si se lleva a cabo "lo haremos con mucho mimo y que van a conocerme mucho porque yo sé que a veces parezco muy frívola, pero en el fondo soy como una niña pequeña".

La actriz fue conocida a nivel nacional por su papel en la serie de Los Javis, 'Veneno', por interpretar a Cristina, pero lo cierto es que años antes ya coleccionaba muchos seguidores en su perfil de Instagram por su carácter y gran personalidad. Por eso, Jedet piensa "que nadie me conoce en la industria" pero si hace un documental sobre su vida, lo usará "para abrirme en canal y que me conozcan de verdad con todo, con lo oscuro también".

Jedet se declara fan de Shakira, pero sale en defensa de Clara Chía: "tampoco soy fan de que nos tiremos las unas a las otras. Creo que no hace falta, ¿no? Entiendo que ella sienta ese dolor, pero bueno entiendo que hay formas de hacer las cosas y quizá pues la novia de piqué no lo ha hecho bien, no lo sé, no conozco la historia". Por eso, "aunque soy muy fan de Shakira" cree que no es necesario "tirar a otra mujer" porque "ya bastante soportamos nosotras como para que nos tiren".