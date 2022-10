Sin acuerdo entre Aragonès y Turull a punto de agotarse el plazo para rehacer la crisis del Govern

Junts elaborará este lunes la pregunta que someterá a sus bases sin avances en la negociación con ERC

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

Las conversaciones de este domingo entre el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, no han dado frutos y se mantiene el bloqueo entre los socios del Govern cuando quedan escasas horas para agotar el plazo fijado por Junts para tratar de rehacer la crisis entre los socios de coalición.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que ambos han mantenido una conversación este domingo por la mañana pero que no han servido para avanzar, por lo que no hay acuerdo entre los socios del Govern cuando este domingo por la noche vence el margen dado por Junts para negociar con ERC.

De esta manera, y si no hay un giro 'in extremis', este lunes la Ejecutiva de Junts elaborará sin haber alcanzado ningún pacto la pregunta que someterá a su militancia en la consulta del jueves 6 y viernes 7 de octubre en la que las bases del partido decidirán si salir o no del Govern.

Tras el cese de Jordi Puigneró como vicepresidente de la Generalitat, el jueves la Ejecutiva de Junts decidió dar un margen hasta el domingo para explorar una negociación con Aragonès antes de dejar en manos de su militancia la decisión sobre su futuro en el Ejecutivo.

Sin embargo, las condiciones planteadas por Junts, que incluyen la restitución de Puigneró, fueron rechazadas por el presidente desde el primer momento porque las ve inasumibles y considera que la propuesta está hecha para que no haya acuerdo.

Además de la restitución de Puigneró, la propuesta de Junts pide constituir un espacio de dirección estratégica independentista coordinada por el Consell de la República, que Junts pueda decidir su delegación de la mesa de diálogo, y negociar conjuntamente con ERC los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tres condiciones que el presidente ha descartado desde el viernes por la noche.

Este domingo por la mañana Aragonès y Turull han mantenido una conversación pero fuentes de Presidencia han asegurado que no ha habido más contactos por la tarde y han criticado que Junts no ha modificado su propuesta, por lo que consideran que ahora son ellos los que deben decidir si siguen o no en el Govern.

"La propuesta del viernes por la noche no ha cambiado y no es seria. Ahora ellos deben tomar una decisión", han añadido estas fuentes.

Sin embargo, fuentes de Junts han defendido a Europa Pres que "hasta las 23.59 hay tiempo" para cerrar un acuerdo.

Otras fuentes del partido han apuntado que la Ejecutiva de este lunes analizará cómo han ido las conversaciones y a partir de aquí definirán la pregunta de la consulta a la militancia: "La pregunta concreta y la propia consulta lo decidirá todo".