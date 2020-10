¿Está de acuerdo Cayetano Rivera con su hermano Francisco en que Isabel Pantoja no tiene corazón?

MADRID, 30 (CHANCE) Hasta ahora, los hijos de Paquirri, Francisco y Cayetano Rivera, habían evitado dar su opinión acerca del sorprendente enfrentamiento público que mantienen su hermano Kiko e Isabel Pantoja. Sin embargo, la noticia de que la tonadillera no deja a su hijo vender Cantora para poder solucionar de una vez por todas sus problemas económicos ha hecho estallar a Fran, que no ha dudado en asegurar que la artista no tiene corazón, y por tanto no le extraña lo que le está haciendo a Kiko.

Hasta ahora, los hijos de Paquirri, Francisco y Cayetano Rivera, habían evitado dar su opinión acerca del sorprendente enfrentamiento público que mantienen su hermano Kiko e Isabel Pantoja. Sin embargo, la noticia de que la tonadillera no deja a su hijo vender Cantora para poder solucionar de una vez por todas sus problemas económicos ha hecho estallar a Fran, que no ha dudado en asegurar que la artista no tiene corazón, y por tanto no le extraña lo que le está haciendo a Kiko. Cayetano Rivera, mucho más cauto que su hermano, prefiere sin embargo dar la callada por respuesta y guardarse para sí su opinión acerca de Isabel Pantoja y sobre el impedimento por parte de la tonadillera a que Kiko pueda disponer de Cantora, finca que le dejó en herencia su padre. El marido de Eva González, apresurado, tampoco confirma si Francisco y él están preocupados por Kiko ni si han podido hablar con él en estos complicados momentos.