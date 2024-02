Sin acuerdo en el Parlamento de Navarra para abordar el traspaso de tráfico a la Comunidad foral

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

Los grupos del Parlamento de Navarra no se han puesto de acuerdo este lunes para aprobar una declaración institucional tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el traspaso de la competencia de tráfico a la Comunidad foral.

UPN ha presentado una declaración para acatar la sentencia del Supremo y pedir al Gobierno foral que impulse las vías legales para hacer efectivo el traspaso de la competencia en exclusiva para Navarra, defendiendo, no obstante, que este servicio se preste de forma compartida entre la Policía Foral y la Guardia Civil, con liderazgo de la Policía Foral. Han votado en contra EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox, mientras que PSN y PP se han abstenido.

Por su parte, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han presentado una declaración conjunta en la que recogían que no comparten la sentencia del Supremo y piden al Gobierno de Navarra que analice todas las vías para conseguir el traspaso de tráfico. PP y Vox han votado en contra, y UPN se ha abstenido.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha explicado que su formación propone que "el Gobierno de Navarra impulse todas las vías que tenga legales para hacer efectivo" el traspaso de tráfico en "exclusiva" para Navarra y que el servicio se preste de forma conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil, y "el liderazgo lo ejerza la Policía Foral".

Javier Esparza ha destacado por ejemplo que Navarra tiene en exclusiva la competencia de medio ambiente y una parte de este servicio es prestado conjuntamente por el Seprona de la Guardia Civil y la Policía Foral.

Así, Esparza ha considerado que "se puede hacer perfectamente compatible la exclusividad con esta prestación del servicio" compartida. "Creemos que es una forma sensata de encauzar este tema. Creemos que es una solución para que nadie se sienta atacado, para que se mantengan los derechos históricos de Navarra, pero para que no generemos ningún tipo de afrenta absolutamente a nadie. Para UPN, no sobra ninguna policía en Navarra", ha subrayado.

Tras ello, el portavoz de UPN ha señalado que le "preocupa" la posición del PP. "Me preocupa que utilice este tema como ariete a nivel nacional contra el PSOE. El régimen foral y el Amejoramiento merecen respeto. Y me preocupa también la posición del PSOE, de ceder a lo que se le diga desde EH Bildu, desde el PNV, desde Geroa Bai y yo espero que se sea capaz de buscar una solución que defienda los derechos históricos de Navarra y que sea apoyada de una forma lo más mayoritariamente posible en Madrid", ha indicado.

Javier Esparza ha subrayado que UPN "no va a votar en contra de que venga una competencia de tráfico a Navarra, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esa prestación sea compartida".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que la competencia de tráfico es "una transferencia histórica, una transferencia reconocida por el Tribunal Supremo en el 2018 y que, además, está integrada en nuestra Lorafna, en nuestro autogobierno y, a su vez, ese autogobierno y esa Lorafna están incrustados en la Constitución española". "Por tanto, cuando se dice defender la Constitución, se dice defender la Lorafna y, cuando se dice defender la Lorafna y la Constitución, también esa transferencia, esos derechos históricos que los navarros y las navarras tenemos", ha indicado.

Alzórriz ha explicado que UPN ha presentado su declaración "en el último minuto" y ha señalado que los socialistas han planteado sin éxito introducir cambios. En concreto, han propuesto que la declaración no planteara solo acatar la sentencia, sino que expresara también que no la compartía. Además, proponía que se reconociera en "exclusividad" la competencia de tráfico para Navarra, sin hacer mención a que la gestión fuera compartida por Policía Foral y Guardia Civil. "Si se dice que las competencias tienen que ser exclusivas, no puede luego ser trabajada por dos policías a la vez, cuando además UPN fue quien propuso y aprobó la pasarela -para que agentes de la Guardia Civil de Tráfico pasen a la Policía Foral-", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado que "hay una mayoría política y social que va a trabajar en defensa de nuestros derechos históricos y en defensa del autogobierno de Navarra". "Debemos unir todas las fuerzas ante este ataque a Navarra. Es fundamental trabajar desde las instituciones y desde la sociedad, y por eso vemos con buenos ojos la iniciativa de alcaldes y alcaldesas 'Defendamos navarra'", ha indicado.

Estos alcaldes han convocado una manifestación para el 2 de marzo en protesta por la sentencia del Tribunal Supremo. La portavoz de EH Bildu ha animado a la ciudadanía a participar en ella.

Aznal ha señalado que su grupo estará "a favor de que, a través de cualquier instrumento, se pueda recuperar la competencia de tráfico y nos decantaremos por aquel que mayor seguridad jurídica proporcione".

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que su grupo apoyará "cualquier vía de solución" que haga que el traspaso "sea lo más rápido" posible y ha considerado que la sentencia del Supremo es "un grave ataque al autogobierno de Navarra". "Tráfico es una competencia histórica y defender esto es defender los fueros, defender nuestro autogobierno, defender nuestros derechos históricos y defender la Lorafna", ha señalado.

Azcona ha defendido que la vía del real decreto para realizar el traspaso "era adecuada, así lo estableció el propio Tribunal Supremo con anterioridad y así lo establecían la hoja de ruta y los informes jurídicos de este propio Parlamento". Tras ello, ha abogado por "estudiar todas las vías posibles para que la competencia de tráfico vuelva a Navarra y hacerlo por la vía política, pero también defendiendo por la vía jurídica las decisiones que se han ido tomando para traer esta competencia a Navarra".

El portavoz del PPN, Javier García, ha expresado su respeto a las sentencias del Tribunal Supremo y ha señalado que "en reiteradas ocasiones el PP informó a la presidencia del Gobierno de Navarra, se le mandó un informe, lo hizo Jaime Ignacio del Burgo, de que solo había dos vías posibles para las transferencias, a través de la modificación del Amejoramiento del Fuero o a través de una ley orgánica". "Se avisó en reiteradas ocasiones e hicieron caso omiso. Hoy se llevan las manos a la cabeza con algo que era totalmente previsible", ha indicado.

Javier García ha asegurado que el PP "no va a permitir que la Guardia Civil de Tráfico salga de las carreteras navarras" y ha considerado que "existen otras fórmulas para adquirir las competencias de Navarra" que no impliquen la salida de los agentes de Tráfico de la Guardia Civil.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha expresado el compromiso de su formación con el "autogobierno" y ha considerado que la respuesta que ha dado el Gobierno de Navarra es "adecuada y rápida". "La sentencia del Tribunal Supremo tiene un trasfondo político que minusvalora el autogobierno foral y la propia titularidad de la competencia que Navarra ya ostentó hasta 1960. No deja de ser sorprendente que el Tribunal Supremo contradiga su propia jurisprudencia de dos sentencias del año 2018", ha considerado.

La portavoz de Vox, Maite Nosti, ha destacado que "siempre han convivido Policía Foral y Guardia Civil en Navarra encargándose del tráfico y la ciudadanía navarra no se plantea esto como un problema". A continuación, ha señalado que los socios de la presidenta María Chivite, "para aparentar que Navarra es otro país, quieren que desaparezcan los uniformes de la benemérita de las carreteras y que solo se vean los uniformes rojos forales". "Pero Navarra es España y seguirá siendo España por mucho que a sus socios les pese, señora Chivite", ha afirmado.